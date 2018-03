Leichtathletik Trotz Frost kein Frust bei Leichtathleten

Tom Bichsel von der LG Radolfzell wurde in Waiblingen Baden-Württembergischer Vizemeister im Speerwurf mit 55,66 Meter. Er musste sich nur dem Deutschen Meister Leon Hoffmann beugen

Leichtathletik: Angesichts der winterlichen Bedingungen mit Minusgraden und viel Schnee war Bichsel sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hofft nun auf einen guten Werfertag in der nächsten Woche in Salem. Mannschaftskollege Alexander Hoch (U20) erzielte mit 49,156 Meter eine neue Bestweite und wurde damit Sechster. Als Zehnkämpfer ist er damit ebenfalls sehr zufrieden mit dieser Weite. Diskuswerferin Sarah Schillinger (U20, LG Radolfzell) kam mit der Kälte nicht so gut zurecht und kam an ihr erklärtes Ziel, die 40-Meter-Marke, mit 39,01 Meter nicht ganz heran. Sie wurde damit Dritte und hofft nun auf mildere Temperaturen.