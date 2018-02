vor 11 Stunden SK Turnen Triumph für TV Überlingen

In der Überlinger Burgberghalle starteten die SG Nußloch, KuSG Leimen, der Heidelberger TV, TSV Wiesental, TV Güttingen, die WG Forchheim/Wyhl, der TV Bodersweier und der TV Überlingen in die Kunstturn-Verbandsliga. Aufsteiger TV Überlingen konnte vor heimischen Publikum gleich zweimal gewinnen: einmal als Team und mit der 16-jährigen Chiara Hummel in der Einzelwertung