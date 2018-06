Fußball Triumph für Karlsruher SC

KSC-Nachwuchs gewinnt Kensington-Cup. Aber auch die regionalen Clubs halten in Konstanz gut mit

Jugendfußball: Bereits zum zehnten Mal war das Bodenseestadion am Wochenende Austragungsort für das internationale U-11-Fußball-Turnier des SC Konstanz-Wollmatingen. 40 Mannschaften aus Deutschland und der Schweiz kämpften um den Sieg beim Kensington-Cup. Die Nachwuchskicker des Karlsruher SC setzten auf ihre konstanten Leistungen der vergangenen Jahre noch eins drauf und gewannen nach zwei dritten Plätzen 2016 und 2017 in diesem Jahr den Titel.

Große Freude herrschte bereits am Samstag beim TuS Freiberg, dem FC Steckborn, dem FC Bern und dem TV Konstanz. Diese Teams holten sich am Samstag bei einem spannenden Qualifikationsturnier jeweils den Gruppensieg und durften somit auch am Sonntag im Hauptfeld mitspielen. Auch hier wurde zunächst wieder in vier Gruppen á vier Teilnehmer gespielt, bevor die acht Erst- und Zweitplatzierten in einer „Champions-League“ noch Chance auf den Turniersieg hatten, die weiteren acht Mannschaften in einer „Europaleague“ die Plätze 9 bis 16 ausspielten.

Die regionalen Teilnehmer, der TV Konstanz, die Talentfördergruppen aus Radolfzell und Singen sowie die U-11-Mannschaft des Ausrichters SC Konstanz-Wollmatingen bewiesen erneut, dass sie durchaus mit den Großen mithalten können. Der TV Konstanz war sogar in der Champions-League vertreten und wurde am Ende Turnierachter.

In den Halbfinals gab es dann zur großen Überraschung ein Wiedersehen mit zwei Qualifikanten. Der TuS Freiberg stand dem SSV Ulm gegenüber, der FC Steckborn dem Karlsruher SC. Der SSV Ulm und der Karlsruher SC wurden in diesen Spielen aber ihrer Favoritenrolle gerecht und boten anschließend ein enges und umkämpftes Endspiel auf hohem spielerischen Niveau, dessen Ausgang lange offen war. Am Ende gewann der KSC knapp mit 2:1 und durfte mit dem Pokal nach Hause fahren.

Weitere Auszeichnungen gab es für Joey Fürer (FC Steckborn) als bester Torschütze mit acht Treffern, für Irjon Rexhepi (GC Zürich) als bester Torspieler sowie für Kirill Siutin (KSC) als bester Spieler des Turniers.

Lob ging auch an die Jugendabteilung des SC Konstanz-Wollmatingen und die vielen helfenden Hände, die vor und hinter den Kulissen für einen möglichst reibungslosen Ablauf an den Turniertagen sorgten und sich um das leibliche Wohl der Gastmannschaften und der zahlreichen Zuschauer kümmerten.

Endstand

1. Karlsruher SC, 2. SSV Ulm, 3. FC Steckborn (CH), 4. TuS Freiberg, 5. GC Zürich, 6. SSV Reutlingen, 7. VfL Pfullingen, 8. TV Konstanz. Der 9. Platz ging geschlossen an die Teilnehmer der Europaleague: SC Konstanz-Wollmatingen, TFG Radolfzell, FSV Waiblingen, TFG Singen, FC Schaffhausen (CH), SV Vaihingen, VfL Kirchheim und FC Bern (CH).