Leichtathletik Trennung von Ringer und Sperlich ohne Misstöne

Nach der Trennung von seinem Trainer Eckhardt Sperlich trainiert Richard Ringer, derzeit Deutschlands erfolgreichster Leichtathlet auf der Langstrecke, in Eigenregie, wird aber die mit Sperlich ausgearbeitete Planung für 2018 im Großen und Ganzen einhalten. Auch wird es weiter Berührungspunkte und gemeinsames Training geben.

Leichtathletik: Derzeit bereiten sich Eckhardt Sperlichs Sohn Martin und Richard Ringer in Monte Gordo auf die Hallensaison und die anschließende Heim-EM vor. Gemeinsames Training soll so oft wie möglich stattfinden, auch will man gegenseitig die Detailplanung austauschen.

Schmutzige Wäsche soll also trotz der Trennung nicht gewaschen werden. Zwar hat sich das Verhältnis Sperlich-Ringer in den letzten Jahren merklich abgekühlt, doch beide gehen die Sache rational an. Eckhardt Sperlich hält sich sehr bedeckt über die Gründe für die Trennung. „Irgendwann verlassen die Vögel das Nest. Sie wollen alleine fliegen“, lautete sein Kommentar.

Ringer wird Ende Januar in Paris in die Hallensaison einsteigen, zum Auftakt bestreitet er die 1500 Meter. Dann geht es Schlag auf Schlag: Bei den IAAF World Indoor Tour Meetings Karlsruhe (3. Februar) und Düsseldorf (6. Februar) soll die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham (1. bis 4. März) fallen. Gefordert sind 7:52 Minuten für die 3000 Meter, Ringers Hallenbestzeit liegt bei 7:46,18. Vor Birmingham stehen für den Titelverteidiger noch die Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund (17./18. Februar) auf dem Plan. Auch ein Start über 3x1000 Meter, die eine Woche später bei den Deutschen Jugendmeisterschaften ausgetragen werden, ist beabsichtigt. In der Besetzung Richard Ringer, Martin Sperlich und Patrick Weisser wäre der VfB LC Friedrichshafen ein ganz heißer Anwärter auf den Titel.

Wie es dann weitergeht, vor allem bezüglich der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt Heim-EM in Berlin (7. bis 12. August), werden die ersten Bahnwettkämpfe zeigen. (gk)