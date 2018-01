Handball Trainer Spoo hofft auf Sahnetag

Im ersten Spiel des Jahres 2018 will der TuS Steißlingen II zwei Punkte einfahren und sich damit weiter von den Abstiegsrängen entfernen. Dabei trifft das Team von Trainer Sascha Spoo mit dem TuS Oberhausen auf einen starken Gegner und braucht einen Sahnetag, um das erfahrene Team zu schlagen

Handball, Landesliga Süd: TuS Steißlingen II – TuS Oberhausen (Samstag, 18 Uhr, Steißlingen). – Der TuS Oberhausen gehört schon seit ein paar Jahren zu den besten Teams der Landesliga und lieferte sich schon einige packende Duelle mit Steißlingen. Gute Erinnerungen haben die Hegauer an die letzte Spielzeit, als das Team von Trainer Sascha Spoo beide Duelle gewinnen konnte. Beide Spiele waren aber ganz eng und Steißlingen konnte sich immer nur knapp (30:28, 30:29) durchsetzen. Die Vorzeichen in dieser Spielzeit stehen nun ganz anders, da Oberhausen mit 17:5 Punkten derzeit auf dem dritten Tabellenplatz liegt und somit von den Minuspunkten her nur zwei Zähler hinter dem Ligaprimus HSG Freiburg (23:3 Punkte) steht. Grund zur Hoffnung besteht für den TuS darin, dass die Gäste bisher zwei ihrer fünf Auswärtspartien verloren haben und so in der Fremde vielleicht etwas schwächer einzuschätzen sind als in heimischer Halle.

So gehen die Steißlinger zwar als Außenseiter in das Spiel, können dafür aber ohne Druck aufspielen. Dementsprechend motiviert und aggressiv will der TuS von Beginn an agieren und das erste Spiel nach fast einem Monat möglichst lange offen halten. Dazu benötigt es vor allem im Angriff viel Geduld, da Oberhausen eine kompakte 6:0-Abwehr stellt. In der eigenen Defensive muss Steißlingen insbesondere auf Altmeister Clement Martinez Acht geben, welcher seine Mitspieler gut in Szene setzen kann und auch immer wieder mit den starken Kreisläufern zusammenspielt. Dabei kann TuS-Trainer Sascha Spoo auf einen breiten Kader zurückgreifen, allerdings muss er auf Rechtsaußen Luca Tassone und Kreisläufer Marvin Bauer verletzungsbedingt verzichten. Zudem steht Alexander Benzinger noch nicht zur Verfügung.

„Obwohl wir als Außenseiter in das Spiel gehen, wollen wir alles daransetzen, die Punkte in der Mindlestalhalle behalten zu können,“ so Trainer Spoo vor dem Spiel gegen Oberhausen. (mw)