Fußball Torreiches Unentschieden beim Hegauer FV

Der Ligazweite Hegauer FV erzielt in der Fußball-Bezirksliga ein spätes 2:2 gegen den SV Denkingen. Der FC Anadolu Radolfzell gewinnt Lokalderby gegen den BSV Nordstern Radolfzell mit 5:3 und der Aufsteiger FC Uhldingen stoppt die Stockacher Siegesserie.

Fußball, Bezirksliga

Hegauer FV

SV Denkingen

2:2 (1:0)

Temporeich gingen der Hegauer FV und der SV Denkingen in die Partie. Nach sieben Minuten rettete der Pfosten die HFV-Elf vor einem Rückstand. Nach schönem Direktspiel über Greco und Toth schaffte es Care bei einer hochkarätigen Möglichkeit nicht, den Ball im Tor unterzubringen (10.). Eine klasse Aktion hatte SVD-Stürmer Wagner mit einem herrlichen Seitfallzieher, der knapp neben dem Tor landete (13.). Nach schöner Hereingabe von Roth stand Greco an der Strafraumgrenze goldrichtig und verwandelte souverän zum 1:0 (16.). Der HFV kam durch Care (28.) und Roth (29.) zu guten Chancen. HFV-Torhüter Maus klärte kurz vor der Halbzeit mit einer starken Parade zur Ecke (44.). In der 50. Minute kassierte Mayer nach einem Foul am gegnerischen Strafraum an der Torauslinie eine unnötige Rote Karte. In der Folge gab es einen Bruch im Spiel der Gastgeber. In der 59. Minute traf Manuel Frick mit einem schönen Kopfball zum 1:1-Ausgleich. Care hatte eine gute Möglichkeit zur erneuten Führung (67.), die fiel jedoch auf der anderen Seite. Nach einem Freistoß fehlte die Zuordnung in der HFV-Defensive und erneut war Frick mit einem Kopfball erfolgreich. Doch der HFV gab nicht auf, und nach starker Vorarbeit von Greco stand Care goldrichtig und traf zum 2:2 (84.).

Tore: 1:0 (16.) Greco, 1:1 (59.) Frick, 1:2 (76.) Frick, 2:2 (84.) Care. – SR: Salwik (Salem). – Z: 100. – Bes. Vork.: Rot (50.) für Mayer (Hegauer FV).

SV Mühlhausen

FC Öhningen-Gaienhofen

0:0

In einer sehr guten Bezirksligapartie trennten sich der SV Mühlhausen und der FC Öhningen-Gaienhofen mit einem Unentschieden. Der SVM war in Durchgang eins die bessere Mannschaft und hatte auch die besseren Chancen durch Treutle, Gutacker und Neziri. Nach gutem Pressing stand auf einmal Marks alleine vor FC-Torwart Weiermann, und entschied sich für einen frühen Abschluss, der aber gut pariert wurde. Nur kurze Zeit später die bis dahin beste Chance für die Höri-Elf, doch Stegmanns Kopfball ging knapp vorbei. Nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Wäschle die beste Chance der Gäste, fand aber im starken Torwart Heizmann seinen Meister. Beide Mannschaften lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe in einer spannenden und packenden Partie. Utz kam nach einer Ecke zum Kopfball, verzog aber knapp. Öhningen-Gaienhofen hatte durch Konter immer wieder die Möglichkeit, in Führung zu gehen, verpasste aber den finalen Pass. So hatte in Minute 75 der Gastgeber seine beste Chance: Einen Traumpass von Gutacker nahm Marks gekonnt mit und hämmerte den Ball an den Außenpfosten. Es blieb spannend bis zum Schluss, und so waren beide Mannschaften bedacht, den Punkt zu sichern. Mühlhausen bleibt so nach der spielerisch besten Leistung zuhause ungeschlagen.

SR: Litterst (Worblingen). – Z: 260.

SG Reichenau/Walds.

SV Allensbach

3:2 (2:0)

Das Derby zwischen der SG Reichenau und dem SV Allensbach begann ohne großes Abtasten. Bereits in der 2. Minute hatte die Heimelf die erste Großchance, als Blum nur den Pfosten traf. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne sich jedoch zwingende Chancen zu erarbeiten. In der 19. Minute köpfte Felix Eiermann eine Flanke von Nico Gasser zum 1:0 ein. Nur wenige Minuten später folgte der zweite Streich, als wieder eine Flanke von Gasser den Weg in den Strafraum fand. Dort stand David Blum frei und vollendete per Volleyabnahme. Die Gäste kamen deutlich zielstrebiger aus der Kabine, und so erzielte Ymele nach einer Ecke mit einem platzierten Schuss den Anschlusstreffer (49.). Die SGR antwortete zehn Minuten später, als Nico Gasser Felix Eiermann in Szene setzte. Dieser behielt vor dem Tor die Nerven und erzielte das 3:1. Die Allensbacher wurden deutlich offensiver, aber auch die SGR versäumte es, den Sack zuzumachen. In der 87. Minute gab es einen Elfmeter für die Gäste, den Torwartroutinier Wolkow stark parierte. Drei Minuten später zeigte der souveräne Schiedsrichter jedoch wieder auf den Punkt. Raff machte es besser als sein Vorgänger und verwandelte zum 3:2-Endstand. (db)

Tore: 1:0 (19.) F. Eiermann, 2:0 (26.) D. Blum, 2:1 (49.) Ymele, 3:1 (59.) F. Eiermann, 3:2 (90./FE) Raff. – SR: Barisic (Sigmaringen). – Z: 200.

TSV Konstanz

SG Illmensee/Heiligenberg

2:1 (1:1)

In einem mäßigen Bezirksligaspiel verschlief der TSV Konstanz die ersten zehn Minuten, und dadurch gelang der SG Illmensee/Heiligenberg in der 1. Minute durch Rauch die frühe Führung. In der 12. Minute landete ein tolles Zuspiel von Tokur bei Egbo, welcher den Torwart umspielte und den 1:1-Ausgleich erzielte. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Ein sehenswerter Freistoß der Gäste in der 40. Minute traf nur das Aluminium. Kurz nach Wiederanpfiff vollendete Tokur eine tolle Kombination zum 2:1. Danach versuchten die Gäste, den Ausgleich zu erzielen, doch sie fanden ihren Meister in TSV-Keeper Rescigno. In der 67. Minute wurde ein Schuss von Simsek vom Gästetorhüter pariert. Die Gäste versuchten noch mal alles, aber sie fanden keinen Weg durch die Abwehr, sodass es beim 2:1-Endstand blieb.

Tore: 0:1 (1.) Rauch, 1:1 (12.) Egbo, 2:1 (46.) Tokur. – SR: Schaffart (Stockach). – Z: 40.

SV Deggenhausertal

SC Gottmadingen/Bietingen

5:2 (1:2)

Mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel bescherte Daniel Seubert dem SV Deggenhausertal einen Start nach Maß. Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und hatten durch Maag und Rilli weitere Möglichkeiten. Wie aus dem nichts kam der SC Gottmadingen-Bietingen in der 13. Minute zum Ausgleich: Einen verunglückten Rückpass erlief der wieselflinke Nguyen Dinh und vollendete ungehindert zum 1:1. Die Heimelf zeigte sich wenig beeindruckt und kontrollierte das Geschehen weiterhin. Umso überraschender fiel in der 38. Minute die Gästeführung durch einen abgefälschten Schuss von Nguyen Dinh. Nach dem Wechsel verflachte die flotte Partie etwas, bis Linsenboll nach einer guten Stunde per Kopf den Ausgleich erzielte. Die Partie nahm nun wieder Fahrt auf und sah in der 67. Minute ein besonderes Beispiel für Fairplay: Nachdem der Unparteiische bereits auf Abstoß entschieden hatte, gab Simone Lisanti zu, als Letzter den Ball berührt zu haben. Den folgenden Eckball wuchtete abermals Linsenboll zum 3:2 in die Maschen. Der Gast wachte nun auf und hatte durch Gruber und Lisanti zwei gute Ausgleichschancen. Auf der Gegenseite verhinderte der Gästekeeper gegen Rilli die mögliche Vorentscheidung, bevor Maag wenig später seine starke Leistung mit dem 4:2 krönte. In der Nachspielzeit nutzte Holste bei einem Konter seine Schnelligkeit und erzielte das 5:2.

Tore: 1:0 (4.) D. Seubert, 1:1 (13.) Nguyen Dinh, 1:2 (39.) Nguyen Dinh, 2:2 (61.) Linsenboll, 3:2 (67.) Linsenboll, 4:2 (78.) Maag, 5:2 (90.+1) Holste. – SR: Streibert (Konstanz). – Z: 90.

FC Uhldingen

VfR Stockach

3:1 (0:1)

Mit fortlaufender Spieldauer übernahm der VfR Stockach das Kommando in der Bezirksligapartie gegen den FC Uhldingen und wurde feldüberlegen. In der 14. Minute traf dann Marius Henkel zum 0:1. In der 25. Minute dann der erste gefährliche Angriff der Uhldinger durch Omar Ceesay, doch Stockachs Torhüter Schreng war zu Stelle und konnte klären. Stockach blieb weiter am Drücker und hatte in der 38. Minute die große Chance auf 0:2 zu erhöhen, doch Kevin Scheitler konnte den Ball gerade noch von der Linie kratzen. In der 41. Minute war Schreng bei einem Schuss von Uhldingens Torjäger Matur zur Stelle. So ging es mit der knappen und verdienten VfR-Führung in die Pause. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte verlief das Spiel weitestgehend ausgeglichen und die Uhldinger machten nun mehr Druck. In der 60. Minute fiel der Ausgleich, als der VfR-Torhüter nach einem Freistoß unter dem Ball durchsprang und Toshko Dimitrov zur Stelle war und den Ball im Tor unterbrachte. Nach diesem Treffer beschwerte sich der Stockacher Torhüter vehement und wurde danach mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Das war der Knackpunkt im Spiel. Der FCU sah nun seine Chance, und in der 67. Minute war es Robin Scheitler, der die Platzherren mit einem Kopfball mit 2:1 in Führung brachte. In der 80. Minute dann die endgültige Entscheidung, als Matur einen schnellen Konter über mehrere Stationen zum 3:1 abschloss. Die Stockacher versuchten weiter alles und erhöhten nochmals den Druck, doch die Heimelf ließ nichts mehr zu. (urü)

Tore: 0:1 (14.) Henkel, 1:1 (60.) T. Dimitrov, 2:1 (67.) R. Scheitler, 3:1 (80.) Matur – SR: Schneider (Konstanz) – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (62.) für Schreng (VfR Stockach).

FC Anadolu Radolfzell

BSV Nordstern Radolfzell

5:3 (4:2)

Die Partie zwischen dem FC Anadolu Radolfzell und dem BSV Nordstern Radolfzell begann vor guter Kulisse sehr spannend. Beide Aufsteiger wollten und brauchten drei Punkte, um sich aus der Gefahrenzone der Tabelle zu befreien. Die erste halbe Stunde verlief für die Heimelf grandios. Gleich in der 9. Minute erzielte Moritz Eckert den Führungstreffer. Eckert, der einen guten Start hinlegte, legte in den ersten 30 Minuten drei weitere Tore zum 4:0 nach. In der 43. Minute erzielte Maik Hoffbauer den ersten Treffer für die Gäste zum 4:1. Nur eine Minute später erzielte Daniel Fiore-Tapia den 4:2-Halbzeitstand. Obwohl die Gäste gut in die zweite Halbzeit starteten, erzielte Ugur Karaotcu das 5:2. Der BSV ließ sich nicht unterkriegen und kamen zu zahlreichen Chancen, scheiterte aber am von den Zuschauern viel umjubelten FC-Torhüter Vincenzo Gerardi, der viele Torchancen verhinderte. Qendrim Fetaj verkürzte auf 5:3. In der 88. Minute bekam der eingewechselte Fitim Fetaj wegen einer unsportlichen Aktion die Rote Karte. Somit gewann der FC Anadolu Radolfzell das Derby verdient mit 5:3.

Tore: 1:0 (9.) Eckert, 2:0 (14.) Eckert, 3:0 (18.) Eckert, 4:0 (28.) Eckert, 4:1 (43.) Hoffbauer, 4:2 (44.) D. Fiore-Tapia, 5:2 (47.) Karaotcu, 5:3 (74.) Q. Fetaj. – SR: Küchler. – Bes. Vork.: Rot (88.) für F. Fetaj (BSV Nordstern Radolfzell).

TSV Aach-Linz

Hattinger SV

1:1(1:0)

Der Hattinger SV hatte in den ersten Minuten mehr vom Spiel, machte Druck und störte den TSV Aach-Linz sehr früh. Aach-Linz ließ sich jedoch nicht beunruhigen und spielte konzentriert. Der extrem tiefe Platz bereitete den technisch versierten Gästen mehr Probleme als der Heimmannschaft. Viele kleine technische Fehler auf beiden Seiten ließen keinen sauberen Spielfluss zu. Nach 15 Minuten wurde der TSV stärker und setzte über Fitz und Daehne ansehnliche Konter, ohne jedoch den Ball im Ziel unterzubringen. Der Gast war durch die zwei Stürmer Bagci und Pitzner immer gefährlich. In der 35. Minute krönte der TSV einen perfekten Konter mit dem 1:0. Nach einem Eckball der Gäste schaltete Lohr schnell und sah den startenden Daehne, der die Grundlinie suchte und mustergültig auf Fitz querlegte, der den Ball nur noch über die Linie schießen musste. Nach der Pause wurde es hektischer. Aach-Linz ließ die Gäste kommen, die ihrerseits das Tempo erhöhten. Hattingen versuchte immer wieder Bagci und Pitzner zu finden, scheiterte jedoch am letzten Pass. In der 68. Minute dann der verdiente, aber überraschende Ausgleich, als TSV-Torwart Lohr an der Strafraumgrenze nicht entschlossen genug zum Ball ging und der Hattinger Pitzner die Unentschlossenheit eiskalt ausnutze und den 1:1-Endstand erzielte. (ad)

Tore: 1:0 (35.) Fitz, 1:1 (68.) Pitzner – SR: Gumz (Rielasingen) – Z: 100.