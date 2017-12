Fußball Torloses Unentschieden beim 1. FC Rielasingen-Arlen

Der 1. FC Rielasingen-Arlen spielt in der Fußball-Verbandsliga 0:0 gegen den FV Lörrach-Brombach, der FC Singen 04 schlägt den FC Auggen mit 3:2.

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

FV Lörrach-Brombach

0:0

Die Gastgeber starteten enorm druckvoll. Schon in der ersten Minute drang Christoph Matt über die rechte Seite in den Gästestrafraum ein, seinen Schuss wehrte Lörrachs Torhüter Dominik Lüchinger aber gut ab und die anschließende Flanke hielt er sicher in Händen. Doch der Anfangsdruck der Hegauer blieb enorm. In der 9. Minute zog Christoph Matt zentral aus 18 Metern ab, aber wieder fand er in Dominik Lüchinger seinen Meister, der zur Ecke klärte. Die Gastgeber machten das in der Anfangsphase richtig gut, fingen die Angriffsversuche der Gäste meist schon an der Mittellinie ab. Nach 20 Minuten brachte Dominik Lüchinger noch die Hand an eine Ecke, allerdings nicht weit genug: Tobias Bertsch kam zum Abschluss, traf aber im Getümmel nur einen Lörracher Spieler. Die Gäste hatten ihre erste Chance nach 33 Minuten, als David Pinke nach einem Freistoß mit dem Rücken zum Tor an den Ball kam und sich geschickt in Schussposition brachte. Der Ball ging aber knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite brachte ein Querpass von Alen Lekavski höchste Gefahr, fand aber keinen Abnehmer, der ins verwaiste Tor hätte einschieben können.

In der zweiten Halbzeit griffen die Gäste die Gastgeber früher an und ließen sich nicht mehr derart in die Defensive drängen. Und prompt kamen sie zu Chancen. Nach 48 Minuten schien eine Angriffssituation bei den Gästen schon vorbei, doch brachte Witali Semenschuk seinen Fuß noch an den Ball und scheiterte knapp. Auf der Gegenseite kamen die Platzherren nach einer guten Kombination durch Christoph Matt in Abschlussposition, doch bei seinem Schuss aus zwölf Metern war Dominik Lüchinger auf dem Posten. Das Spiel war nun völlig offen, die Gäste wirkten in dieser Phase nach rund 60 Minuten etwas gefährlicher. In der 61. Minute setzte sich Mato Topic mit einem energischen Antritt durch, doch Dennis Klose parierte den scharfen Schuss aus spitzem Winkel. Nach der folgenden Ecke nahm Daniel Briegel den zunächst abgewehrten Ball volley aus rund 20 Metern und scheiterte knapp. Das Spiel blieb intensiv, beide Abwehrreihen standen aber sehr gut. Die Gastgeber hatten es versäumt, die starken ersten 30 Minuten in Tore umzumünzen, während die Gäste im Verlauf des Spiels defensiv immer sicherer standen und ebenfalls ihre Chancen hatten. Die Gastgeber sind nun zu Hause seit 514 Minuten ohne Gegentor.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war unter dem Strich zufrieden mit seiner Mannschaft, „die in diesem intensiven Spiel viel investiert hat“. Insgesamt habe sich seine Mannschaft gegen die taktisch gute Abwehrkette der Gäste dann aber doch als nicht kreativ genug erwiesen. „Dies ist aber der einzige Kritikpunkt nach einer starken Leistung“, so Rittenauer. (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Greuter, Almeida, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark, Lekavski, Berger, Matt, F. Stark (68. Wellhäuser). – SR: Gallus (Freiburg). – Z: 160.

FC Singen 04

FC Auggen

3:2 (2:0)

Das Spiel war noch keine Minute alt, als Gästestürmer Imgraben völlig frei vor Singens Schlussmann Wind zum Schuss kam, doch der Torwart konnte mit einem Reflex retten. Eine Minute später die nächste Großchance für Auggen, doch mit vereinten Kräften und viel Glück konnte der Rückstand verhindert werden. Die Gäste drängten weiter die Heimelf in die eigene Hälfte und dominierten das Geschehen beinahe nach Belieben. Die Hausherren waren immer einen Schritt zu spät und auch die Passquote war nicht gut. In der 20. Minute brachte der Auggener Sowe das Kunststück fertig, vor dem leeren Tor mit seinem Abschluss zu scheitern. Zwei Minuten später dann doch die erste Torannäherung für die Gastgeber. Ein Freistoß von Jeske aus 18 Metern konnte vom Schlussmann aber geklärt werden.

Die Mannschaft aus dem Markgräflerland war weiterhin dominant, scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen Singener Abwehr. Quasi aus dem Nichts heraus erzielte Körner nach einem der wenigen Entlastungsangriffe das 1:0 (38.). Als nur zwei Minuten später Kohli den Torwart umkurvte und auf 2:0 erhöhte, war der Spielverlauf endgültig auf den Kopf gestellt.

Nach dem Wechsel drückten die Gäste gleich wieder mächtig auf das Gaspedal und kamen durch Held auch gleich zu einer guten Möglichkeit (50.). Jetzt zeigten die Hohentwieler kämpferisch, zu was sie in der Lage sind. In der 53. Minute bediente Kohli den besser postierten Karaki, der auf 3:0 erhöhte. Die Gäste gaben aber nicht auf, und jetzt entwickelte sich eine packende Partie. In der 58. Minute wurde den Gästen ein sehr zweifelhafter Foulelfmeter zugesprochen. Khan ließ sich nicht zweimal bitten und verkürzte auf 3:1 (58.). In der 69. Minute erzielten die Gäste dann gar das 3:2 durch Imgraben, allerdings hatte auch dieser Treffer einen faden Beigeschmack für die Einheimischen, da deren Meinung nach dem Tor ein Foulspiel vorangegangen war. Das Tor aber zählte, und so wurde es in den verbleibenden 20 Minuten noch spannend und es entwickelte sich ein toller Schlagabtausch. Die Hegauer hatten nun gute Kontermöglichkeiten und die Gäste kamen ebenfalls immer wieder gefährlich vor das Tor. Schlussendlich blieb es beim knappen Heimsieg für Singen, der zwar dem Spielverlauf nach glücklich ist, jedoch aufgrund der deutlich besseren zweiten Halbzeit und der effektiven Chancenverwertung in Ordnung geht. (mab)

FC Singen 04: Wind (Tor); Ferrone, Lang, Mottola, Notarpietro, Körner, Kohli, Keller (84. Spahija J.), Jeske, Karaki (90. Barisic), Gass. – Tore: 1:0 (38.) Körner, 2:0 (40.) Kohli, 3:0 (53.) Karaki, 3:1 (58./FE) Khan, 3:2 (69.) Imgraben. – SR: Schätzle (Schönwald). – Z: 110.