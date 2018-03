Fußball Torfestival bei der SG Reichenau/Waldsiedlung

Die SG Reichenau/Waldsiedlung schlägt das Tabellenschlusslicht SG Illmensee/Heiligenberg in der Bezirksliga mit 7:1. Deggenhausertal siegt in Mühlhausen mit 2:0 und der Aufsteiger BSV Nordstern Radolfzell feiert gegen Orsingen-Nenzingen einen Heimsieg.

Fußball, Bezirksliga

SG Reichenau/Walds.

SG Illmensee/Heiligenberg

7:1 (1:1)

Die Teams waren kaum aus der Kabine gekommen, da stand es schon 1:0 für die SG Illmensee/Heiligenberg. Nach einer scharfen Hereingabe von der rechten Seite stand Cherno am zweiten Pfosten völlig frei und erzielte die Führung für die SG Heiligenberg/Illmensee. Doch die SG Reichenau/Waldsiedlung erholte sich schnell von diesem Treffer. In Minute neun traf Weltin nur die Latte, doch der Abpraller landete bei David Blum, dessen Schuss aus der Drehung leicht abgefälscht neben dem Pfosten ins Tor trudelte. In der Folge erarbeitete sich die Heimelf weitere Großchancen, es ging trotzdem mit dem Unentschieden in die Pause. In der 53. Minute verwandelte David Blum mit etwas Glück einen Freistoß zur 2:1-Führung. Im Anschluss nutzten die Gastgeber die Chancen, die sie in der ersten Halbzeit noch liegen ließen. Nach Flanken von Sättele und Blum stand Nikolas Weltin im Strafraum zweimal goldrichtig und erhöhte auf 4:1. Das schönste Tor des Tages gehörte Magnus Eiermann, der den Ball aus 20 Metern in den Winkel hämmerte. Der eingewechselte Trummer traf nach einem Lauf durch das komplette Mittelfeld mit einem satten Abschluss zum 6:1 in der 83. Minute. Trummer setzte zudem den Schlusspunkt, als er nach einer Flanke zum 7:1 einnetzte. (db)

Tore: 0:1 (5.) Cherno, 1:1 (9.) D. Blum, 2:1 (53.) D. Blum, 3:1 (57.) Weltin, 4:1 (63.) Weltin, 5:1 (71.) Magnus Eiermann, 6:1 (83.) Trummer, 7:1 (88.) Trummer – SR: Mac-Nelly (Konstanz). – Z: 100.

SV Mühlhausen

SV Deggenhausertal

0:2 (0:0)

In einer zerfahrenen Partie ging der SV Deggehausertal nicht als unverdienter Sieger vom Platz und nahm diese sehr wichtigen Punkte mit nach Hause. Beide Mannschaften taten sich schwer mit den windigen Bedingungen. Aufseiten des SV Mühlhausen wurde Heidinger vom Schiedsrichter Weingarten aus guter Position zurückgepfiffen. Gleiches galt für Linsenboll, dessen Tor aberkannt wurde. In der Mitte der ersten Halbzeit schaffte es der SV Mühlhausen, Druck aufzubauen und Chancen zu erspielen. Die beste hatte Marks, der den Gästekeeper umkurvte, aber dessen Abschluss von der Linie gekratzt wurde. Der Gast kam besser aus der Pause und suchte immer wieder Rilli mit langen Bällen, der diese dann ablegte. Eben so einen langen Ball passte Rilli zu Maag, der frei vor dem Tor auftauchte und Heizmann keine Chance ließ. Nur fünf Minuten später gab es Strafstoß für den Gast, doch Fischer scheiterte am gut reagierenden Heizmann. Der Ruck aufseiten des Gastgebers blieb aus. So kam wiederrum Magg aus 25 Metern zum Abschluss und dieser landete zur Vorentscheidung im Tor. Erst jetzt wachte der Gastgeber auf und drückte auf den Anschlusstreffer. Immer wieder kam er in Tornähe, schaffte es aber wieder nicht, klare Chancen zu nutzen.

Tore: 0:1 (55.) Magg, 0:2 (68.) Magg. – SR: Weingarten. – Z: 100.

BSV Nordstern Radolfzell

SV Orsingen-Nenzingen

2:1 (0:1)

Der SV Orsingen-Nenzigen nutzte seinen ersten Konter in der sechsten Minute zur Führung, als Marco Knobelspies BSV-Torwart Joel Reichel mit einem schönen Lupfer überwand. Der BSV Nordstern Radolfzell erhöhte langsam den Druck und erspielte sich durch die agilen Außenstürmer Bader und Hoffbauer einige gute Chancen. In der 37. parierte Reichel einen Kopfball von Robin Trisner mit einem tollen Reflex. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte der eingewechselte Daniel Fiore-Tapia einen Freistoß knapp neben das Tor. So blieb es zur Pause bei der knappen Gästeführung. Nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste durch Trisner die erste Chance. In der 51. Minute machte es Daniel Fiore-Tapia besser als zuvor, als er einen Freistoß aus 22 Metern zum 1:1 ins Eck plazierte. Nur drei Minuten später umspielte Maik Hoffbauer Gäste-Schlussmann Fabio Endele und schob den Ball aus 15 Metern ins leere Tor zum 2:1. Danach drückten die Radolfzeller auf die Entscheidung und hatten durch Deniz Aktas die größte Möglichkeit zum dritten Treffer, aber sein Kopfball landete am Pfosten. In der Nachspielzeit warfen die Gäste alles nach vorne, jedoch ohne Erfolg. Es blieb beim verdienten 2:1-Erfolg für den BSV Nordstern Radolfzell. (ms)

Tore: 0:1 (6.) Marco Knobelspies, 1:1 (51.) Daniel Fiore Tapia, 2:1 (54.) Maik Hoffbauer. – SR: Maximilan Würzer (Salem). – Z: 110.