Basketball Topspiel am Samstag beim TV Konstanz

Topspiel am Samstag beim TV Konstanz

Am Samstag kommt es in der Pestalozzi-Halle zum Spitzenspiel der Oberliga zwischen dem Tabellenzweiten TV Konstanz und dem direkten Verfolger BG Remseck.

Oberliga: TV Konstanz – BG Remseck (Samstag, 13 Uhr, Pestalozzi-Halle). – Für beide Mannschaften geht es um alles oder nichts, der Verlierer wird es sehr schwer haben im Kampf um den Aufstieg. Nach der enttäuschenden Niederlage vergangene Woche haben die Konstanzer gegen den stark besetzten Regionalligaabsteiger einiges wieder gut zu machen. Der TVK muss in der Verteidigung zwei Gänge zulegen und mehr auf das Teamplay setzten, was in den Wochen davor sehr gut funktioniert hat. Wieder dabei sein sollte Teamkapitän Eduard Foth, der das letzte Spiel krank verpasst hat.