Schwimmen Top-Schwimmer starten im Hegau

Beim 21. Hohentwiel-Festival am Wochenende in Singen sind zahlreiche nationale Titelträger am Start.

Schwimmen: 20 Vereine, über 200 Teilnehmer, knapp 1300 Einzel- und 43 Staffelmeldungen, viele Titel- und Medaillengewinner nationaler Meisterschaften der Schweiz, Österreichs und Deutschlands sowie Schwimmer mit internationalen Einsätzen werden in Singen erwartet. Die Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen präsentieren ein starkes Feld bei der 21. Auflage des „Internationalen AquaSphere-Hohentwiel-Festivals im Schwimmen 2017“ am Wochenende im Singener Hallenbad. Offensichtlich begeistert auch die Meldebeschränkung auf eine maximale Start-Anzahl, die einen sinnvollen Zeitrahmen mit weiteren leistungssportlichen Rahmenbedingungen sicherstellt, gerade auch Top-Vereine, die es regelmäßig nach Singen zieht.

Mit Bregenz, Bludenz und Dornbirn werden drei Vorarlberger Dauergäste in rund 200 Starts die österreichischen Farben vertreten. Herausragender Starter dürfte dabei der 18-jährige Bludenzer Jan Niedermayer sein, der als mehrfacher Medaillengewinner der österreichischer Staatsmeisterschaften 2017 bei den Junioren und in der offenen Klasse auf allen Bruststrecken erneut dominieren möchte und wieder Chancen auf einen Ehrenpreis hat. Dahinter wollen sich weitere Medaillengewinner und Finalisten der österreichischen Jugend-Staatsmeisterschaften, wie die Bregenzerin Christina Pschorr, in den Altersklassen in Szene setzen.

Aus dem deutschen Verbandsgebiet kommen mit Riedlingen und Rottweil gern gesehene Dauergäste, dazu stoßen kleine Teams aus Bremerhaven, Sindelfingen, Mengen, Konstanz und Stockach. Die SSF Singen sind mit 134 Starts vertreten, vor allem durch die drei Finalisten der deutschen Jugendmeisterschaften im Juni in Berlin: Vanessa Steigauf (vier Finals), Mattia Scigliano (ein Finale) und Nils Miedler (ein DJM-Titel und vier Medaillen). Miedler (14 Jahre) wird in Singen trotz längerer Verletzungspause und gerade erst begonnenem Training wohl schon wieder in der Jugendwertung dominieren, während Steigauf (16) und Mattia Scigliano (18) sowie die SSF-Staffeln nach Medaillen in der offenen Klasse schielen und mehrere weitere Singener Medaillenambitionen haben.

Die quantitativ und qualitativ stärkste Besetzung kommt jedoch aus der Schweiz, die durch neun Vereine, 138 Sportler und rund 900 Starts vertreten ist. Uster-Wallisellen stellt mit den mehrfachen Schweizer Titel- und Medaillengewinnerinnen Seraina Sturzenegger (20 Jahre) und Annick van Westendorp (24), die in Singen seit 2014 mehrere Ehrenpreise einheimsten, überragende Teilnehmer und Kandidaten auf die Ehrenpreise. Die gemeldete Rio-Olympionikin Sasha Touretski musste allerdings absagen.

Schaffhausen wird mit 34 Schwimmern und weit über 241 Starts vertreten sein, und stellt das mit Abstand stärkste Aufgebot und wird sich sicher mit den SSF Singen ein packendes Duell um Platz eins im Altersklassen-Medaillenspiegel liefern. Mit Chiara Maria Strickner (Kreuzlingen) und Melanie Gloor (SV Baar) kommen weitere Medaillengewinner und Finalisten in der offenen Klasse der Schweizer Meisterschaften hinzu, mit den jungen Tobias Müller (2001) und Christian Schreiber (2002, beide St. Gallen-Wittenbach) weitere starke Langstreckenschwimmer, die sich bei den Schweizer Meisterschaften mit B-Final-Plätzen in der offenen Klasse behaupteten, sowie mit Jannis Kämpfer (2004, Biel/CH) ein Brustschwimmer bei den Jüngsten.