Bogenschießen Toller Einstand für SV Litzelstetten

Litzelstetter Bogenschützen schließen ersten Regionalliga-Wettkampf nach dem Aufstieg auf dem ersten Tabellenplatz ab

Bogenschießen: Für die Bogenschützen des SV Litzelstetten (Peer Gensle, Heiko Plagwitz, Frank Nietsch, Mario Straub und Ersatz-Schützin Christine Straub) stand nach dem souveränen Gewinn der Relegation und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Südwest der erste Wettkampf in der höheren Liga an. Und die Schützen vom Bodensee zeigten hier von Beginn an eine richtig gute Leistung. Nach dem ersten Wettkampftag liegen die Litzelstetter mit 13:1 Punkten an der Spitze.

Im ersten Match gegen die KKS Reihen behielten die Litzelstetter mit 6:4 die Oberhand und trennten sich 1:1 unentschieden von der BS Nürtingen. Dem folgte ein klarer 6:0-Sieg gegen die SG Zell i.W. Die GK Burgschützen-Büschfeld wurde mit 6:2 geschlagen.

Erster Gegner nach der Pause war die SGi Bad Saulgau. Hier kam es zu einem Kuriosum. Da es Unklarheiten beim Aufschreiben der Ergebnisse gab, musste das Match am Ende des Wettkampfes wiederholt werden. Zuvor sicherten sich die Litzelstetter Bogenschützen aber noch zwei klare 6:2-Siege gegen die SG Lisdorf und die SG Schmelz.

Im Wiederholungs-Match gegen Saulgau ging es dann weiter beim Stand von 5:3 für den SV Litzelstetten, der sich am Ende mit 7:3 durchsetzte. Der nächste Wettkampf findet für die Bogenschützen vom Bodensee am 2. Dezember in Saarlouis statt. (cs)