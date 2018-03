Boxen Toller Boxsport in der Aach-Linzer Schlossgartenhalle

Trotz der deutschen Niederlage im Ländervergleich gegen Italien waren Funktionäre zufrieden mit den Leistungen im Ring

Boxen: „Tolle Kämpfe auf sehr hohem Niveau“ hatte Uwe Hamann, der Präsident des Box-Verbandes Baden-Württemberg (BVBW) aus Salem, in der Aach-Linzer Schlossgartenhalle gesehen. Auch wenn die Zahl von 250 Zuschauern zu wünschen übrig ließ: Der Ländervergleich zwischen Nationalboxern aus Deutschland und Italien, den die Gäste gewannnen, erfüllte ansonsten viele Erwartungen.

Jakob Gretz vom BC Pfullendorf als örtlicher Ausrichter hatte sich allerdings mehr erwartet: „Es war okay, aber nicht so erfolgreich wie bei unseren bisherigen Boxgalas mit doppelt so vielen Besuchern. Und mit dem Kampfgericht war ich unzufrieden.“ Auch Hamann sah beispielsweise die 2:1-Entscheidung der Punktrichter gegen den Deutschen Meister Wladislaw Baryshnik aus Backnang kritisch.

Aus sportlicher Sicht zeigte sich aber BVBW-Sportdirektor Oliver Vlcek (Villingen-Schwenningen) sehr zufrieden: „Das war die perfekte Vorbereitung auf kommende Aufgaben.“ Ab Ende März stehen die U-22-Europameisterschaften und im Juni das weltweit renommierte Chemiepokal-Turnier in Halle an der Saale an, das mangels weiterer Höhepunkte im Amateurbox-Jahr 2018 als „Ersatz-Weltmeisterschaften“ mit Hochkarätern aus Kuba, USA und Russland gilt.

Das Endergebnis bei dem nach einem Hauptsponsor benannten „Admiral-Cup“ in Aach-Linz nach 14 Kämpfen lautete 21:18 für das starke Team Italia. Und auch der frühere Weltmeister und zweifache Olympiateilnehmer Erik Pfeifer aus Leimen bei Heidelberg verlor seinen ersten Comeback-Versuch in der Königskampfklasse über 91 Kilogramm mit 1:2-Kampfrichterstimmen knapp gegen die italienische EM-Hoffnung Azis Abbes Mouhidine. Doch das erachteten Experten am Ring als hinnehmbar: „Der Italiener ist ein sehr guter Mann, trotzdem wurde Erik von Runde zu Runde besser“, analysierte Hamann einen spannenden Höhepunkt. In der dritten und letzten Runde war Pfeifer voll da – doch zu spät, denn die anderen beiden hatte Mouhidine für sich verbuchen können. „Natürlich war nach der langen Kampfpause von über einem Jahr noch etwas Ringrost beim Distanzgefühl von bei Erik spürbar, aber konditionell präsentiert er sich gut“, sagte Vlcek.

„Das ist hier eine super Location“, lobte Verbandschef Hamann die Halle, wo er sich die Kämpfe zusammen mit Andreas Hahn ansah. Der Chef der Sportförderung bei der Bundeswehr zeigte sich ebenso „begeistert“. Denn einer „seiner“ siegreichen Sportsoldaten im Team Deutschland war Ibrahim Diallo. Der Mittelgewichtler absolviert zurzeit einen Grundlehrgang in Stetten am Kalten Markt und war extrem kurzfristig eingesprungen, da die Grippewelle die Planungen der Organisatoren bis zuletzt durchkreuzte.

Weil Ibrahim Diallo rechtzeitig zum Zapfenstreich in der Kaserne sein musste, trat er im Limit bis 75 Kilogramm nach Vorkämpfen mit Nachwuchsleuten – der Pfullendorfer Lokalmatador David Kreis bezwang dabei umjubelt den Pforzheimer Ibrahimagic – im Elitebereich als erster an. Und auch Diallo, der Hesse aus dem Perspektivkader für Olympia 2020, schlug seinen Gegner Giovanni Sarchotto klar nach Punkten.

Weitere Punktsiege für die Boxer mit dem Bundesadler auf der Trikotbrust steuerten die BVBW-Asse Baran Akbuga im Welterlimit und der Karlsruher Schwergewichtler Nino Kolicic sowie die U-19-Boxer Noah Fischer und Vladisdlav Bezdenezhnykh bei. Für BVBW-Chef Hamann ist klar: „Mit einigen dieser Jungs wollen wir dieses Jahr Medaillen holen und 2019 im Team Baden-Württemberg in der Bundesliga starten.“ (pj)