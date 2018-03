Handball Tim Jud von der HSG Konstanz blickt nach vorn

Nach der 28:32-Niederlage gegen die DJK Rimpar in der 2. Handball-Bundesliga legt der 24-jährige Tim Jud von der HSG Konstanz nun den Fokus voll auf den Superball am nächsten Wochenende.

Handball, 2. Bundesliga: Ein schneller Blick, ein lockerer Wurf aus dem Handgelenk vorbei an DJK-Schlussmann Max Brustmann ins Tor, die Faust wird triumphierend nach oben gestreckt, ein kurzes Lächeln an die Fans geschickt. Tim Jud, Spielmacher der HSG Konstanz, machte gegen Rimpar in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel und war mit fünf Treffern zweitbester Konstanzer Torschütze.

„Ich hatte ein gutes Spiel. Wir haben aus dem Tempo heraus einfache Tore gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben“, so Jud. „So lief alles gut zusammen und ich konnte gute Aktionen zeigen“, kommentiert der 24-jährige Schweizer, der beinahe ausschließlich in der ersten Halbzeit zum Einsatz kam, seine Leistung in der Partie gegen die DJK Rimpar. „Wir haben gut mitgehalten bis zur 45. Minute, und dann kommen eben zwei, drei Unkonzentriertheiten. Rimpar ist eine Topmannschaft und hat am Ende vielleicht ein bisschen cleverer agiert“, erklärt Jud, warum es am Samstagabend nicht für einen Heimsieg gegen die Gäste aus Franken gereicht hatte.

Dass ein Punktgewinn durchaus möglich war, hatten er und seine Mannschaft durchaus im Gefühl. „Im Hinspiel lagen wir zur Pause sechs Tore zurück und haben es noch gepackt. Nun waren es nur zwei Tore Rückstand. Das haben wir uns vorgepredigt, mit dem klaren Ziel, etwas zu holen“, beschreibt Jud die Stimmung in der Kabine während der Halbzeitpause. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr fehlte dieses Mal aber der Überraschungseffekt auf Konstanzer Seite. „Rimpars Trainer hat das Spiel vom vergangenen Jahr sicher noch mal angesprochen und seine Spieler gewarnt, die nötige Vorsicht in der zweiten Halbzeit walten zu lassen“, glaubt der HSG-Spielmacher.

Den Kopf hängen lassen wollen er und seine Mannschaft nach der Niederlage jedoch nicht. „Der Fokus ist klar nach vorne gerichtet, auf den Superball. Das ist das Highlight in Konstanz, da freuen wir uns alle drauf. Außerdem ließ Emsdetten gegen Aue Punkte liegen, sie sind definitiv schlagbar“, gibt sich Jud optimistisch und fügt hinzu: „Den Superball wollen wir gewinnen.“ Und vielleicht sehen die Zuschauer dann wieder Juds nach oben gestreckte Faust samt Grinsen – am besten öfter als fünf Mal. (hal)