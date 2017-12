Handball Tickets für die HSG Konstanz zu gewinnen

Wir verlosen fünfmal zwei Karten für das Heimspiel der Zweitliga-Handballer gegen TuSEM Essen.

Die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz (im Bild Tom Wolf) gehen nach dem Sieg in Dresden mit viel Rückenwind ins nächste Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen den früheren Deutschen Meister und Europapokalgewinner TuSEM Essen. Für dieses Spiel verlosen wir wieder fünfmal zwei Karten. Wer zwei Tickets gewinnen möchte, muss bis Mittwoch, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Essen verputzen" an die Adresse seesport@suedkurier.de schicken. Archivbild: Peter Pisa