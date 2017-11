Handball Tickets für HSG Konstanz zu gewinnen

Wer die HSG Konstanz beim Kellerduell gegen Eintracht Hagen unterstützen will, kann mit etwas Glück Karten für die Partie am Samstag gewinnen

In der 2. Handball-Bundesliga warten nach den schweren Spielen gegen die Topteams nun einige Partien gegen Tabellennachbarn auf die HSG Konstanz. Den Anfang macht das Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen den VfL Eintracht Hagen. Für das Kellerduell zwischen dem Tabellen-19. vom Bodensee und dem Zweitliga-17. aus Nordrhein-Westfalen verlosen wir fünfmal zwei Karten. Wer die Tickets gewinnen will, muss eine E-Mail mit Adresse und dem Betreff "Hagen schlagen" an seesport@suedkurier.de schicken. Einsendeschluss ist Donnerstag, 12 Uhr.