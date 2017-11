vor 15 Stunden SK Handball Tickets für HSG Konstanz zu gewinnen

Am Samstag, 20 Uhr, steigt für die HSG eines der Saisonhighlights in der 2. Handball-Bundesliga. Der Bergische HC, in der vergangenen Saison noch Erstligist und nur aufgrund des Torverhältnisses abgestiegen, kommt als ungeschlagener Tabellenführer mit 26:0 Punkten in die Schänzlehalle.