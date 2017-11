Tennis Tennis-Bezirksmeister in der Halle gesucht

Tennisspieler ermitteln ihre Besten in Konstanz. Am Start sind 170 Spieler aller Altersklassen

Tennis: Bei den Bezirksmeisterschaften der Aktiven von Freitag bis Sonntag in Konstanz werden die Titelträger für 2018 in der Halle ermittelt. Am Start sind an die 170 Damen und Herren aller Altersklassen aus dem Bezirk Schwarzwald-Bodensee, aber auch aus anderen Bezirken und Verbänden. Da die Meisterschaften auch als DTB-Ranglistenturnier ausgetragen werden, ist das Niveau bei den Damen und Herren A hochkarätig. Aber auch die LK-Turniere in den Altersklassen sind zahlenmäßig und sportlich überdurchschnittlich gut belegt. Die Spiele finden im Sport Center Konstanz, im Sport Treff Konstanz sowie in der Halle des TC Konstanz statt, wobei die Finals am Sonntag in der Halle auf der Reichenau ausgetragen werden.

Bei den Herren A sind acht LK1-Spieler am Start. Angeführt wird das 25 Mann starke Feld von Gästespieler Christian Haupt, die Nummer 128 in der deutschen Rangliste vom TC Friedrichshafen. An zwei gesetzt ist Noah Thurner vom TC Friedberg, vor Leon Back vom TC RW Tiengen, der als die Nummer 340 in Deutschland die Farben des gastgebenden Bezirks vertritt. Chancen rechnen sich auch Denis Brizic vom TC Markdorf und Henri Ohl vom TC RW Tiengen aus, die an sieben und acht gesetzt sind.

Bei den Damen sind ebenfalls acht LK1-Spielerinnen mit von der Partie. Die Favoritenrolle hat hier Sophia Hummel, DTB 196, vom TC Doggenburg aus Württemberg inne. Diese wollen ihr Jana Vanik aus München, Franziska Volz aus Ulm und Maike Nägele aus Schwendi streitig machen. Stärkste Spielerin aus dem Bezirk ist Tea Bogdanoska vom TC Radolfzell.

Zahlenmäßig am stärksten vertreten sind die Herren 50 mit 31 Teilnehmern. Angeführt wird das Feld von Claus Michelmichel vom TC 1902 Überlingen, gefolgt von Bernd Schmitz vom TC Kreenheinstetten, Christof Hermann vom TC Nicolai Konstanz und Ralf Schreiber vom ESV Konstanz. In dieser Altersklasse sind spannende Spiele im Kampf um den Titel zu erwarten. Bei den Herren 40 gehen 24 Spieler mit Franz Wegscheider vom TC Nicolai Konstanz an der Spitze an den Start. Der stärkste Konkurrent aus dem eigenen Bezirk ist Götz Jörger vom TC BW Villingen. Bei den Damen 40 ist Michaela Deeth aus Sigmaringen die eindeutige Favoritin. An zwei gesetzt ist Barbara Funke vom TC Salem. (jümü)