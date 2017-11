Fußball Talfahrt des FC Singen 04 geht weiter

Hohentwieler verlieren 1:3 gegen Denzlingen, während der FC 03 Radolfzell und der 1. FC Rielasingen-Arlen mit klaren Siegen aufwarten können

Fußball, Verbandsliga

FC Singen 04

FC Denzlingen

1:3 (0:1)

Die Begegnung war gerade einmal vier Minuten alt, als ein Freistoß von Singens Schlussmann Wind glänzend zur Ecke geklärt wurde. Den Eckball verwertete im Anschluss Saggiomo, der aus kurzer Distanz dem Torwart keine Chance ließ. Die Gäste hatten von Anfang an deutlich mehr Ballbesitz und zeigten die reifere Spielanlage. Auf der anderen Seite sorgte eine Standardsituation für eine Singener Großchance. Der Freistoß von Kohli aus 20 Metern klatschte an den Pfosten, den Abpraller setzte Lang mit dem Kopf über das Gehäuse (16.).

Das war es dann aber mit Singener Chancen. Denzlingen war weiterhin die bessere Mannschaft und beherrschte das Geschehen. Die Heimelf wirkte fahrig, spielte ungenaue Pässe und verlor zu schnell den Ball. Wiederum ein Freistoß sorgte für große Gefahr vor dem Singener Kasten, doch Fellanxa vergab aus kurzer Distanz (33.). Bis zur Pause passierte nicht mehr viel Aufregendes vor beiden Toren, so ging es mit dem knappen Rückstand für die Einheimischen in die Kabinen.

Nach dem Wechsel sorgte zum wiederholten Mal ein Freistoß für eine große Gästechance, doch Dichtel scheiterte an der Querlatte (47.). In der 55. Minute war es aber soweit: Denzlingen erhöhte durch eine feine Einzelaktion von Saggiomo auf 2:0. Jetzt schien es, als würden sich die Hausherren aufgeben. Zuerst scheiterten die Gäste noch kläglich (57. ) doch kurz darauf sorgte Aldemir mit seinem Treffer zum 0:3 für klare Verhältnisse (59.). Jetzt endlich wehrten sich die Blau-Gelben und kamen ihrerseits zu Möglichkeiten. Eine davon verwertete Körner zum 1:3 (73.). Zu mehr reichte es aber nicht für die Gastgeber, die zu spät ihre Tugenden einsetzte und es damit verpassten, sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

FC Singen 04: Wind, Ferrone, Lang, Mottola, Spahija J., Notarpietro, Körner, Kohli (62. Karaki), Keller, Jeske, Gass (67. Arfaoui). – Tore: 0:1 (4.) Saggiomo, 0:2 (55.) Saggiomo, 0:3 (59.) Aldemir, 1:3 (73.) Körner. – SR: Schmidt (Ortenberg). – Z: 100.

1.FC Rielasingen-Arlen

SC Hofstetten

6:0 (4:0)

Von der ersten Minute agierten die Gastgeber aggressiv und ließen den Gästen wenig Luft zum Atmen. Nach sechs Minuten entschied Schiedsrichter Marcel Lalka auf Handelfmeter und Alen Lekavski verwandelte sicher zur frühen Führung. Nur eine Minute später scheiterte Lekavski mit einem Kopfball an der Latte des Hofstettener Tores. Es war Einbahnstraßenfußball, auch weil es die Gastgeber mit schnellen Ballstaffetten sehr gut machten. So war das 2:0 eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nach 27 Minuten war es dann auch soweit, Alen Lekavski köpfte zum 2:0 ein. Die Gäste kamen kaum vor das Tor der Hegauer, ein Freistoß von Severin Witt aus rund 30 Metern wurde mit Windunterstützung lang und länger, ging dann aber doch einen guten Meter am Tor vorbei. Dann waren wieder die Gastgeber an der Reihe. Lekavski legte im Strafraum den Ball quer auf Sebastian Stark, der aus zwölf Metern überlegt zum 3:0 einschob. Kurz vor der Pause und kurz danach legte Lekavski mit zwei Treffern zum 5:0 nach. In der 50. Minute war dann Moritz Strauß an der Reihe, der mit seinem ersten Pflichtspieltor zum 6:0 erhöhte. Sein Flankenball fiel über Torhüter Michael Obert ins hintere lange Eck. Die Gastgeber blieben torhungrig, doch manch schöner Angriff blieb am Schluss unbelohnt, weil die Präzision fehlte, aber auch, weil die Gäste zu keiner Zeit in ihrer disziplinierten Spielweise nachließen.

Martin Leukel, Trainer des SC Hofstetten, zeigte sich als sympathischer Verlierer. Neben der Gratulation an das Heimteam war er auch stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. Mit dem letzten Aufgebot angereist, habe sich seine Mannschaft im Rahmen ihrer Möglichkeit gut gewehrt. Auch Jürgen Rittenauer war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die sich gerade in der ersten Halbzeit mit schnellen Balleroberungen und gutem Direktspiel viele Chancen herausspielen konnte. "Ich bin zuversichtlich, dass meine Mannschaft den Aufwärtstrend in der Rückrunde fortsetzen kann", so Rittenauer.

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling (60. Dietrich), Greuter, Almeida, Winterhalder, Strauß, S. Stark (68. Heller), Lekavski (81. Müller), Berger, Matt, Wellhäuser (55. F. Stark). – Tore: 1:0 (6./HE) Lekavski, 2:0 (27.) Lekavski, 3:0 (32.) S. Stark, 4:0 (40.) Lekavski, 5:0 (47.) Lekavski, 6:0 (50.) Strauß. – SR: Lalka (Schönaich). – Z: 140.

1. SV Mörsch

FC 03 Radolfzell

0:2 (0:0)

Mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den FC 03 Radolfzell hat der SV Mörsch die Hinrunde beendet. Die Elf von Trainer Dietmar Blicker erwischte dabei einen völlig gebrauchten Tag und fand eigentlich nie richtig ins Spiel. Die Partie gegen den direkten Tabellennachbarn aus Radolfzell hatte man in Mörsch durchaus als richtungsweisend betrachtet, denn mit einem Sieg hätte man sich – wieder einmal- ein wenig Luft im Abstiegskampf machen können.

Dabei hatte Mörsch durch Leiss, Preine und Heck durchaus Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Dann aber fanden sich die Gäste vom Bodensee immer besser zurecht und scheiterten noch vor dem Seitenwechsel zwei Mal am Aluminium. Radolfzells Niklas Achim war beide Male der Schütze, zunächst konnte er sich im Mörscher Strafraum durchsetzen und hatte Pech, dass sein Schuss nur ans Lattenkreuz krachte, dann hatte er nach einer Eckenvariante Pech, dass sein Abschluss etwas zu hoch angesetzt war und nur über die Querlatte strich. Nach 36 Minuten verhinderte Mörschs Keeper Fabian Hegele mit einer starken Parade gegen Niklas Achim den Mörscher Rückstand.

In der Pause stellte Mörschs Trainer Blicker um und brachte mit Julian Schwarz für den glücklosen Dominic Pflugfelder einen neuen Akteur. Diese Änderung schien zunächst Wirkung zu zeigen. Als dann aber Tobias Krüger eine Flanke über den Spann rutschen ließ und diese den Weg über Fabian Hegele hinweg ins Tor fand, waren alle Mörscher Pläne über den Haufen geworfen. Fortan tat sich die Heimelf auf schmierigem Geläuf immer schwerer und musste nach dem 0:2 durch Alexander Stricker erkennen, dass an diesem Tag nichts zu holen sein würde in der heimischen Sandgrube. Zwar hätten Fabio Celentano und Christoph Leiss das Spiel noch einmal spannend machen können, allerdings verloren die Schwarz-Gelben zurecht mit 0:2 und beenden die Hinrunde mit 20 Punkten, und einem Nachholspiel in der Hinterhand. Kritik seitens der Heimelf gab es an Schiedsrichter Arne Grigorowitsch, da er nach einem Foul von Markus Hepter an Fabio Celentano einen Strafstoß und somit den möglichen Anschlusstreffer fünf Minuten vor Spielende verweigert hatte.

FC Radolfzell: Tkacz (Tor); Wehrle, Wegmann (85. Ranzenberger), Krüger, Schmidt, Hlavacek, Hepfer, Stricker, Blessing, Hoxha, Aichem (90. Lauber). – Tore: 0:1 (49.) Krüger, 0:2 (71.) Stricker. – SR: Grigorowitsch (Lahr).