Ringen Taisersdorfer Dominanz bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften

Die Ringer des KSV Taisersdorf erreichen in der Gesamtwertung bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften in Hornberg den ersten Platz.

Ringen: Mit 86 Teilnehmern hatten die ARGE-Bezirksmeisterschaften in Hornberg eine gute Beteiligung. In der Vereinswertung siegte der KSV Taisersdorf überlegen mit 50 Punkten vor dem KSV Tennenbronn (34), KSV Winzeln und AB Aichhalden (je 16).

Als einer von neun Meistern des Vorjahres war Daniel Weh (KSV Gottmadingen) angetreten und kletterte erneut aufs Siegerpodest. Bis 97 kg musste Weh nur beim 4:0-Punktsieg gegen Robin Schmidt vom AV Sulgen über die volle Distanz gehen. Der Tennenbronner Timo-Marcel Nagel besiegte in der neu eingeführten 79-kg-Klasse in einem packenden Endkampf Patrick Käppeler (KSV Taisersdorf) mit 12:4 Punkten. Bis 70 kg kam erstmals Nicolae-Florentin Minzala (KSV Winzeln) zu Titelehren. Sein letzter Gegner war der Singener Khamzat Temarbulatov, der mit vier vorzeitigen Siegen ins Finale eingezogen war. Minzala ließ sich davon aber nicht beirren und behauptete sich mit 10:5 Punkten.

Bis 57 kg beerbte Darwish Mahmodi (KSV Taisersdorf) Navid Jame (KG Baienfurt), der nicht startete. Der Linzgauer besiegte auf dem Weg in den Endkampf unter anderem Alexander Tonn (KSV Allensbach) mittels Schultersieg und holte sich den Titel durch einen 14:4-Sieg über Leon Liedgens (AB Aichhalden). Tonn blieb am Ende Bronze durch einen 10:0-Erfolg über Max Kokulan (KSK Furtwangen). Weitere Taisersdorfer Bezirksmeistertitel gab es durch Sandro Martin (86 kg) und Simon Weißhaar (92 kg). Während Weißhaar nur zweimal gegen Vereinskollege Eric Lutz und Timo Schlösser (SV Triberg) die Matte als Sieger verlassen musste, um Erster zu werden, benötigte Martin fünf Siege. Stärkster Mitstreiter war Thorsten Götz (KSV Tennenbronn), der dem Taisersdorfer mit 3:4 unterlegen war, sich aber vor Marvin Roth (AB Aichhalden) die Silbermedaille sicherte. Einen vierten Meistertitel für Taisersdorf verhinderte der Wurmlinger Radu Balaur, der im Schwergewicht bis 125 kg nach einem ebenso spannenden Finale Marco Martin mit 5:4 in die Knie zwang. (lh)

Ergebnisse

52 kg: 1. Luca Moosmann (KSV Tennenbronn), 3. Tim Plessing (KSV Taisersdorf)

57 kg: 1. Darwish Mahmodi (KSV Taisersdorf), 3. Alexander Tonn (KSV Allensbach)

61 kg: 1. Khamza Temarbulatov (StTV Singen)

65 kg: 1. Stefan Dobri (SV Dürbheim)

70 kg: 1. Nicolae-Florentin Minzala (KSV Winzeln), 2. Khamzat Temarbulatov (StTV Singen)

74 kg: 1. Heshmat Akbari (KG Baienfurt), 2. Marcel Käppeler (KSV Taisersdorf), 3. Artur Pinsak (VfK Radolfzell), 6. Johannes Schneider (KSV Taisersdorf)

79 kg: 1. Timo-Marcel Nagel (KSV Tennenbronn), 2. Patrick Käppeler (KSV Taisersdorf), 5. Maurice Mischlinksi (KSV Wollmatingen)

86 kg: 1. Sandro Martin (KSV Taisersdorf)

92 kg: 1. Simon Weißhaar, 2. Eric Lutz (beide Taisersdorf)

97 kg: 1. Daniel Weh (KSV Gottmadingen), 2. Nico Schmidt, 3. Manfred Willibald (beide KSV Taisersdorf), 4. Usman Zazai (StTV Singen)

125 kg: 1. Radu Balaur (AB Wurmlingen), 2. Marco Martin (KSV Taisersdorf), 5. Heiko Martin, 6. Michael Hatt (beide KSV Taisersdorf).