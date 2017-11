Ringen Taisersdorf will sich gut verkaufen

Taisersdorf will sich gut verkaufen

Am Samstag ist der Tabellenachte KSV Schriesheim zu Gast bei den Linzgauer Ringern

Ringen, Regionalliga: KSV Taisersdorf – KSV Schriesheim (Samstag, 20 Uhr, Ringerhalle Taisersdorf). – Noch sechs Kampftage muss der KSV Linzgau Taisersdorf in der Regionalliga absolvieren. Mit fünf Zählern Rückstand auf den KSV Rheinfelden und gar acht Punkten auf den nächsten Gegner KSV Schriesheim ist der Zug in Richtung Klassenerhalt wohl abgefahren. Da am vergangenen Wochenende bei der Tagung der Bundesligavereine auch die Wiedereinführung einer 2. Bundesliga abgelehnt wurde, dürfte es dieses Jahr mindestens zwei Absteiger geben. Absteigen muss auf jeden Fall der Tabellenletzte – und diesen Platz nehmen die Linzgauer aktuell ein.

Auch wenn die Ausgangslage auf einen sicheren Abstieg hindeutet, will das Team um das Trainerduo Andreas Rinderle und Remo Martin auch im Kampf gegen den nordbadischen Tabellenachten KSV Schriesheim alles geben, um den Zuschauern zumindest einige spannende Kämpfe zu bieten. So ist es auch das Ziel, im Rückkampf besser abzuschneiden als bei der etwas hoch ausgefallenen 7:29-Auswärtsniederlage in der Vorrunde.

Schon die Vorkämpfe versprechen Spannung. Bereits um 14.30 Uhr kommt es in der Jugend-Aufbauklasse zum Derby zwischen dem KSV Taisersdorf II und dem KSV Allensbach. Anschließend möchte die erste Taisersdorfer Jugendmannschaft um 15.15 Uhr die Siege aus der Vorrunde gegen den KSV Wollmatingen und den ASV Nendingen wiederholen. Ein weiteres Kellerduell findet in der Bezirksklasse statt, wo sich um 17. 15 Uhr die dritte Männermannschaft der Gastgeber gegen den punktgleichen KSK Furtwangen für die Vorrundenniederlage revanchieren möchte. Um nichts anderes als den Klassenerhalt der Gastgeber in der Bezirksliga geht es um 18.30 Uhr, wenn der KSV Taisersdorf II auf den Tabellensechsten KSV Trossingen trifft. (fm)