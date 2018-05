Fußball Tabellenführer VfR Stockach sieht rot

Viel Hektik statt vorzeitiger Meisterfeier in der Bezirksliga. Schwacher Auftritt des VfR Stockach bei der 0:7-Niederlage beim TSV Aach-Linz.

Fußball, Bezirksliga: Im Schach gibt es die Möglichkeit, eine Figur „en passant“, im Vorübergehen, zu schlagen – im Fußball gehen solche Versuche meist ins Auge. Jeder Trainer zittert vor Spielen, die anscheinend schon vor dem Anpfiff entschieden sind, denn sie enden oft mit Überraschungen. „En passant“ wollte sich der VfR Stockach im benachbarten Aach-Linz vorzeitig den Titel in der Bezirksliga holen. Es endete in einem Debakel: eine 0:7-Klatsche für den Tabellenführer und ein tumultartiges und unwürdiges Finale nach zwei Gelb-Roten Karten für den VfR.

Wenige Tage zuvor noch hatte der Spitzenreiter mit einem 2:0-Sieg im Topduell über den direkten Verfolger SV Denkingen die Weichen für eine vorzeitige Meisterschaftsfeier gestellt, in Aach-Linz hätte nun ein Pünktchen ausgereicht. Doch während die Gastgeber engagiert zur Sache gingen, fehlte bei den Stockachern jegliche Struktur und Einstellung zum Spiel. Lücken in der Hintermannschaft taten sich auf, die Alexander Schnetzler zu einem Hattrick und der Vorentscheidung vor der Pause führte. Der Tabellenführer beschäftigte sich jedoch kaum mit den eigenen Schwächen, sondern versuchte, die des Unparteiischen zu ergründen. Zweifelsfrei agierte Schiedsrichter Selvet Filiz in manchen Situationen etwas kleinlich, hätte man beim 1:0 diskutieren können, ob Schnetzler den Ball mit der Schulter oder dem Arm mitnahm, doch beim 2:0 konnte der Ex-Profi unbedrängt aus kurzer Distanz einköpfen – sicherlich nicht die Schuld des Unparteiischen. Auch an den weiteren Treffern gab es nichts zu diskutieren.

Aber dass man nach einer desolaten Eigenleistung dann beim Stand von 0:7 wenige Minuten vor dem Abpfiff derart die Contenance verliert, es bei Diskussionen um einen Freistoß für die Gastgeber zu verbalen Kontroversen kommt, die zu Gelb-Rot für VfR-Spielertrainer Stefan Pröhl und im weiteren Verlauf auch für Süleyman Karaotcu führten, ist ebenso wenig zu entschuldigen wie der Abgang des kaum mehr unter Kontrolle zu bekommende Karaotcu. Er beschimpfte auf seinem Weg in die Kabine Zuschauer, die allerdings mit unsachlichen Bemerkungen auch nicht geizten, und schleuderte den Hocker des SÜDKURIER-Fotografen auf die Tribüne, zum Glück, ohne jemanden zu treffen.

Vielleicht würde es den Aktiven einmal gut zu Gesicht stehen, öfter zu überlegen, warum man in der Bezirksliga, der VfR Stockach vielleicht bald in der Landesliga spielt. Auch bei den Schiedsrichtern gilt das Leistungsprinzip, man kann also nicht einen perfekten Referee (den es selbst in der Bundesliga nicht gibt) in der Bezirksliga erwarten. Filiz war nicht der schwächste Akteur auf dem Platz, eine ganze Reihe von VfR-Spielern hatte eine deutlich höhere Fehlerquote. Aus heiterem Himmel kam das undisziplinierte Auftreten, bei dem ausgerechnet der Spielertrainer voranging, nicht, denn in der Fairnesstabelle der Bezirksliga steht der VfR auf dem vorletzten, Aach-Linz auf dem ersten Rang.

Vor allem stellt sich die Frage: Wozu die Aufregung? Denkingen müsste alle drei ausstehenden Spiele gewinnen, der VfR das letzte Saisonspiel gegen Schlusslicht Illmensee/Heiligenberg auf eigenem Platz verlieren, dass sich an der Spitze noch etwas ändert. In einer solchen Situation hätte man mehr Souveränität erwarten können.