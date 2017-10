Handball TV Willstätt gegen TuS Steißlingen  ein Duell der Gegensätze

Aufsteiger TuS Steißlingen muss in der Handball-Oberliga beim übermächtig erscheinenden TV Willstätt antreten

Handball, Oberliga: TV Willstätt – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Willstätt). – Wenn der TuS Steißlingen am Samstag beim TV Willstätt gastiert, kommt es zum Duell der krassen Gegensätze: Amateure gegen Halbprofis, Abstiegskandidat gegen Meisterschaftsaspirant.

Mit großer Finanzkraft ausgestattet, werden in Willstätt seit Jahren Mannschaften mit sehr starken Einzelspielern zusammengestellt. Es verwundert jedoch, dass der in der Handballhochburg Ortenau angesiedelte Verein dabei mehr auf internationale Spieler, statt auf regionale Spitzenkräfte setzt. Auch renommierten Trainern wie Michael Bohn und Dragan Markovic gelang es in den vergangenen Jahren nicht, aus den überragenden Individualisten eine schlagkräftige Einheit zu formen. Die ersten Spiele dieser Saison lassen jedoch erahnen, dass dies Neutrainer und Ex-Bundesligaspieler Marcus Simowski deutlich besser zu gelingen scheint. Mit Ausnahme des Ausrutschers gegen den TVS Baden-Baden hielt sich Willstätt bisher schadlos und steht deshalb auch auf Platz zwei der aktuellen Tabelle. Überragender Akteur ist Rückraumspieler Kristian Eskericic, der nicht nur im eigenen Abschluss stark ist, sondern auch die Kreisläufer Christian Skusa und Lukas Halmagyi häufig gut in Szene setzt. Prunkstück des Simoswki-Teams ist jedoch die mit Hünen gespickte defensive Deckung mitsamt Torhüter Raphael Gryzbowski. Im schnellen Umschaltspiel aus der starken Abwehr heraus erzielen vor allem die beiden Außen, Régis Matzinger und Dinko Dodig, die Vielzahl ihrer Tore.

Auf den Aufsteiger aus dem Hegau wartet also ein echter Brocken. Nicht gerade einfacher wird die Aufgabe durch die aktuelle Kadersituation des TuS. Viele Verletzungssorgen plagen das Team von Trainer Jonathan Stich, so wird Steißlingen aller Voraussicht nach ohne die Spieler Wildöer, Storz und Gaus antreten. Nichtsdestotrotz will sich das junge Steißlinger Team so teuer wie möglich verkaufen und zeigen, dass regionale Talente auch sehr gut Handball spielen können. "Wir werden versuchen, den übermächtig erscheinenden Gegner mit einer aggressiven Deckung und unserem Tempospiel zu ärgern. Wie unangenehm solche Spiele dann für einen Favoriten werden können, wissen wir aus unserer Zeit in der Südbadenliga“, so Tus-Trainer Jonathan Stich. (mw)