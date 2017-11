Turnen TV Überlingen mit drei Meistertiteln am erfolgreichsten

Bei den Liga-Wettkämpfen der Mädchen des Hegau-Bodensee-Turngaus sind die letzten Entscheidungen gefallen

Turnen: Bei den Liga-Wettkämpfen der Vorrunde in Engen Anfang November wurde bereits der Grundstein für das abschließende Abschneiden gelegt. Die Turnerinnen des Hegau-Bodensee-Turngaus traten in acht Wettkampfklassen an, wobei der Turnschulwettkampf nur in der Vorrunde geturnt wurde. Insgesamt waren 26 Mannschaften mit Turnerinnen im Alter von 5 bis 19 Jahren am Start.

Am vergangenen Wochenende wurde nun das HBTG-Liga Finale 2017 in Markdorf ausgeturnt. An den vier Geräten Sprung, Reck/Barren, Schwebebalken und Boden wurden in allen Klassen sehr gute Leistungen gezeigt. In manchen Wettkampfklassen ist die Leistungsdichte sehr hoch, und so gab es auch sehr knappe Ergebnisse. Im Wettkampf 4 konnte der TV Markdorf seinen Heimvorteil nutzen und sich ganz knapp am TV Engen vorbeischieben, im Wettkampf 3 konnte der StTV Singen einen Platz gutmachen. Ansonsten wurden aber die Ergebnisse aus der Vorrunde bestätigt. Am erfolgreichsten war der TV Überlingen mit drei Meistertiteln. Bei der Siegerehrung gab es Medaillen, Urkunden und Socken mit HBTG-Logo.

Die Ergebnisse: WK1: 1. StTV Singen (56,00), WK2: 1. TV Überlingen (297,90) 2. TV Jahn Zizenhausen (284,95), 3. StTV Singen (282,85), beste Einzelturnerin: Svenja Will, TV Überlingen (50,20), WK3: 1. TV Überlingen II (343,40), 2. StTV Singen (342,80), 3. TV Überlingen I (341,60), beste Einzelturnerin: Jana Illi, StTV Singen (58,45), WK4: 1. TV Überlingen (285,45), 2. TV Markdorf (277,80), 3. TV Engen (277,75), beste Einzelturnerin: Charlotta Maier, TV Überlingen (48,00), WK5: 1. TV Engen (298,75), 2. TV Überlingen (293,80), 4. TV Markdorf (259,45), beste Einzelturnerinnen: Lucia Heier, TV Überlingen und Lenja Geßler, TV Engen (beide 50,05), WK6: 1. StTV Singen (324,40), 2. TV Konstanz (306,75), 3. TV Überlingen (298,40), beste Einzelturnerin: Janine Hashemi, StTV Singen (58,00), WK8: 1. TVKonstanz (293,55), 2. TSV Überlingen a.R. (286,90), 3. TV Engen (282,95), beste Einzelturnerin: Emilia Kraus, TV Konstanz (51,05). (ud)