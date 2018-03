vor 16 Stunden SK Turnen TV Überlingen mit Galavorstellung

Beim letzten Vorrundenwettkampf in der Güttinger Buchenseehalle setzte sich das Turn-Team des TV Überlingen im Wettstreit mit Mitaufsteiger TSV Wiesental und dem Heidelberger TV an die Tabellenspitze in der Verbandsliga und schaffte sich damit eine gute Ausgangslage für die gemeinsame Rückrunde aller acht Mannschaften am 15. April in Wyhl im Breisgau