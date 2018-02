Handball TV Pfullendorf feiert Derbysieg in der Handball-Landesliga

Linzgauer Handballer gewinnen 35:30 beim Schlusslicht SG Rielasingen/Gottmadingen. Niederlagen gibt es für den TV Ehingen, die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen und den TuS Steißlingen II

Handball, Landesliga

Rielasingen/Gottm.

TV Pfullendorf

30:35 (15:16)

Zu viele individuelle Fehler und mangelnde Cleverness in den entscheidenden Momenten führten dazu, dass die SG Rielasingen/Gottmadingen erneut einem schlagbaren Gegner deutlich unterlag. Die Gäste aus Pfullendorf mussten auf einige Stammspieler verzichten, während die SG mit beinahe vollem Kader auflaufen konnte. Einzig der verletzte Jürgen Schatz fehlte im Tor. Der Beginn der Partie gehörte dennoch den Linzgauern. Beim Stand von 1:3 (6.) kassierte Johannes Frank eine umstrittene Rote Karte. Pfullendorf zog von 7:9 mit vier Toren in Folge auf 7:13 davon, die SG ließ einen 5:0-Lauf folgen, und beim 15:16 war zur Pause alles offen.

Dies blieb bis zur 40. Minute so, ehe leichtsinnige technische Fehler und eine mangelnde Wurfausbeute der SG dazu führten, dass Pfullendorf mit vier Toren in Folge die Partie für sich entschied. Letztendlich gewann der TVP verdient mit 35:30, während die Gastgeber aus dem Hegau weiter auf den ersten Punkt warten, obwohl sie lange auf Augenhöhe agierten.

SG Rielasingen/Gottmadingen: Wieland (Tor); Lutsch (8), Reuschel (6/5), Keßler (2), Frank (1), Löchle (3), Partenheimer (2), Plesse (5), Magro (1), Bechtold, Schubert (1), Feucht (1), Krug. – TVP: Yaren (Tor); Blocherer, F. Brändlin, T. Brändlin (4), E. Kempf (5/1), M. Kempf, M. Lehmann (9), Luu Duc (2), Oczkowski (4), M. Scheitler, Staudacher (11/4), Hegge.

SG Hornberg/Laut./T.

TV Ehingen

33:23 (15:9)

Mit einer Leistung, die in keiner Weise landesligawürdig war, ist der TV Ehingen mit einer 23:33-Niederlage vom Nachholspiel bei der SG Hornberg/Lauterbach/Triberg zurückgekehrt. Und das, obwohl die Mannschaft fast in Bestbesetzung angetreten war. Kein Mannschaftsteil erreichte Normalform, und so kam es zu einer Klatsche gegen den Tabellenvorletzten, der nicht überragend gespielt hat, aber mit unbändigem Einsatzwillen und Bissigkeit überzeugte. 8:0 stand es nach 13 Minuten, ehe Flaviu Gaie den ersten Ehinger Treffer zum 8:1 erzielte. Auch in der Folge fanden die Gäste keine Mittel, die variable Abwehr der Gastgeber zu überspielen. So stand es zur Pause 15:9.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Die Schwarzwälder konnten zwar aus den Ehinger Schwächen nicht weiter Kapital schlagen, es reichte allerdings aus, um die Gäste auf Distanz zu halten. Als die SG auf 25:18 (47.) davonzog, war die Partie entschieden. Mit diesem Erfolg beendete die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg ihre lange sieglose Serie, während die Ehinger Talfahrt mit großen Schritten weitergeht. (js)

TV Ehingen: Kiyici, S. Merk (Tor); Jäger (1), M. Merk (4), Schädler (2), Galic, Stodtko (4), Gaie (9/8), Sartena, Marcel Müller (1), Güntert, Renz (1), Ilgenstein (1), Martin Müller.

HU Freiburg

TuS Steißlingen II

34:27 (17:12)

Der ersatzgeschwächte TuS Steißlingen II ging hochmotiviert in das Spiel bei der HU Freiburg und gestaltete die Anfangsphase ausgeglichen. Durch viele Zeitstrafen brachte sich das Team von Trainer Sascha Spoo jedoch immer wieder in schwierige Situationen. So konnte sich die Handball Union auf 11:8 (17.) absetzen und den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 17:12 ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gäste sich möglichst schnell wieder an die Handballunion herankämpfen, die Breisgauer verwalteten ihren Vorsprung allerdings clever und hielten den Abstand in den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs konstant. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Erst kämpfte sich der TuS langsam in das Spiel zurück, dann wurde jedoch Simon Hautmann mit Rot des Feldes verwiesen. Trotz des Verlusts des jungen Rückraumspielers ließ sich das Team jedoch nicht hängen, und so konnte die Steißlinger Reserve acht Minuten vor Ende der Partie den Abstand wieder auf 28:25 verringern. Nun schwanden jedoch die Kräfte, und die Aufholjagd wurde von der HU beendet. So konnte der TuS keine Punkte aus Freiburg entführen und musste sich mit 27:34 geschlagen geben. (mw)

TuS Steißlingen II: Beck (Tor); Hilpert (1), Rihm (8), Kehl (4), David Maier (3), Gattinger, Hautmann (5/2), Wiedemann (2), Nägele (3), Daniel Maier (2/1).

HSG MM

TV Herbolzheim

28:36 (15:17)

Mit der 28:36-Niederlage gegen den Tabellenzehnten TV Herbolzheim steckt die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen weiter tief im Abstiegskampf der Landesliga. Der Südbadenliga-Absteiger läuft Gefahr, in die Bezirksklasse durchgereicht zu werden. In der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber einen Fünftore-Rückstand (5:10/16.) beinahe wettmachen (13:14/27.).

In der zweiten Spielhälfte blieb der Tabellenvorletzte an den Gästen dran und konnte den Rückstand ausgleichen. (23:23/45.). Mehr ging allerdings nicht mehr. „Gut gespielt“, beschied HSG-Trainer Christian Dierberger seiner Mannschaft, „in den letzten zehn Minuten fehlte aber die Kraft“. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Jegler, Frese (Tor); R. Schlegel, Schweda (3/2), Boitor (2), Maier (3), Hosu (7), H. Schlegel (2), F. Kugler (3), D. Kugler (8), Pröstle, Albiez.