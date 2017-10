Handball TV Pfullendorf feiert Derbysieg gegen HSG Mimmenhausen-Mühlhofen

Linzgauer gewinnen Nachbarschaftsduell in der Landesliga. TV Ehingen gewinnt gegen den TuS Ringsheim, der TuS Steißlingen II verliert bei der HSG Dreiland, die SG Rielasingen/Gottmadingen unterliegt der SG Schenkenzell/Schiltach.

Handball, Landesliga

TV Pfullendorf

HSG MM

27:26 (12:11)

Der TV Pfullendorf hat das Derby in der Handball-Landesliga gegen den Südbadenliga-Absteiger HSG Mimmenhausen-Mühlhofen knapp mit 27:26 für sich entschieden. Dabei erwischten die Gäste beim Tabellendritten den besseren Start. Nach sieben Minuten führte die HSG beim 1:5. Die Pfullendorfer ließen sich davon nicht beirren und glichen binnen acht Minuten ohne Gegentor zum 5:5 aus. Fortan liefen die Gastgeber einem knappen Rückstand hinterher, ehe der TVP beim 10:9 erstmals seit dem 1:0 wieder in Führung lag. Das Spiel blieb spannend, und die Pfullendorfer gingen mit einer 12:11-Führung in die Pause.

Im zweiten Abschnitt lagen dann nur noch die Hausherren vorne. Pfullendorf zog binnen acht Minuten auf 20:16 (39.) davon. Die Vorentscheidung. Der Abstand pendelte sich lange auf drei bis fünf Treffer ein, ehe die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen in den Schlussminuten nochmals verkürzen konnte. Mehr als der Anschlusstreffer 17 Sekunden vor Schluss war aber nicht drin.

TV Pfullendorf: Yaren (Tor); Lehmann (4), Sugg (7), Luu Duc (2), T. Brändlin (3), Staudacher (6/5), Oczkowski (1), F. Brändlin (1), Augustin (2), Blocherer, Kempf, Hegge, Burkert (1).

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Keller, Jegler, Frese (Tor); Buneta (3), Boitor (3), Maier (3), Hosu (7), F. Kugler (2), D. Kugler, Allgaier (5/2), Pröstle (2), Kornetzky (1), Albiez.

TV Ehingen

TuS Ringsheim

29:24 (16:10)

Nach der verpatzten Heimpremiere hat sich der TV Ehingen vor eigenem Publikum mit einem 29:24-Sieg über den TuS Ringsheim rehabilitiert. Den Gästen bot sich fast keine Gelegenheit zum Torerfolg, was sich auch im 16:10-Pausenstand niederschlug. Dass die Tordifferenz nur sechs Tore betrug, lag an der Tatsache, dass sich die Ehinger im Angriff sehr oft leichte Fehler leisteten.

In der Halbzeitpause fand der Ringsheimer Trainer Volker Klatt wohl die richtigen Worte. Die Gäste kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und konnten mit schnellem Spiel die Ehinger Abwehr immer wieder überwinden. Nach dem 20:19 witterten die Gäste Morgenluft. Ehingen konnte sich aber aus dieser Lage befreien und zog auf 25:22 (55.) davon. Sebastian Beck im Ehinger Tor parierte einige wichtige Bälle, und so behielten die Grün-Weißen mit 29:24 die Oberhand. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte Trainer Florian Maier. „Man merkt, dass wir eine dünne Personaldecke haben, sodass die Führungsspieler quasi durchspielen müssen. Da ist es nicht verwunderlich, wenn Mitte der zweiten Halbzeit eine kleine Leistungslücke entsteht.“ (js)

TV Ehingen: Beck, Kiyici (Tor); Jäger (3), Merk (2), Schädler (1), Galic (4), Stodtko (5), Gaie (3), Frederiksen (1), Müller (2), Eschbach, Oexle (1), Güntert (5/1), Ilgenstein (2).

SG Rielasingen/Gott.

Schenkenzell/Schilt.

23:31 (13:11)

Der Tabellenletzte SG Rielasingen-Gottmadingen hat auch sein Heimspiel gegen die SG Schenkenzell/Schiltach deutlich mit 23:31 verloren. Zunächst sah allerdings nichts nach einer klaren Niederlage aus. Die Gastgeber hielten bis zum 3:3 mit, dann aber drehten die Gäste auf und ließen bis zur 14. Minute kein Tor mehr zu (3:9). Nach dem 4:10 riss jedoch der Faden im Spiel der Schwarzwälder, sodass Rielasingen/Gottmadingen zum 10:10 ausgleichen konnte (22.) und bis zur Pause auf 13:11 davonzog.

Die Halbzeitansprache verfehlte bei den Gästen ihre Wirkung nicht. Nach dem 14:14 (35.) war das Spiel gedreht. Über 14:16 (37.) baute Schenkenzell/Schiltach seine Führung auf 17:22 (47.) aus. Beim 21:29 war das Spiel in der 55. Minute entschieden. Am Ende stand ein ungefährdeter 31:23-Auswärtssieg.

SG Rielasingen/Gottmadingen: Wieland (Tor); Feucht, Krug (3), Löchle, Keßler (6), Magro (2), Beetz, Jäckle (1), Partenheimer, Plesse (1), Reuschel (3), Bechtold (1), Frank (6).

HSG Dreiland

TuS Steißlingen II

34:30 (18:16)

Der TuS Steißlingen II ging stark dezimiert in die Partie gegen die Spielgemeinschaft aus Lörrach und Weil. Insbesondere im Rückraum war man dünn besetzt. Es fehlten Fabian Rihm und Patrick Ray sowie Alexander Benzinger. Und die Personalsituation verschärfte sich bereits nach drei Minuten noch mehr, da nach einer unglücklichen Aktion Claudio Gattinger mit einem Cut unter dem Auge ausgewechselt werden musste. Dennoch konnte der TuS mit der HSG mithalten und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. So stand es nach einer Viertelstunde 8:8. Danach kamen die Gastgeber besser ins Spiel, ließen in der Abwehr weniger zu und führten mit 13:10 (22.). Bis zur Halbzeit konnte Steißlingen den Rückstand noch um ein Tor verkürzen (18:16).

Im zweiten Spielabschnitt vergaben die Gäste drei hundertprozentige Chancen und damit die Möglichkeit, auf ein Unentschieden heranzukommen. Die Abwehr stand aber besser als in den Vorwochen und TuS-Torhüter Daniel Beck konnte sich mit starken Paraden auszeichnen. Mit zunehmender Spieldauer musste Steißlingen zwar dem hohen Tempo Tribut zollen, zeigte jedoch Moral und Kampfgeist und hatte eine Minute vor Ende die Möglichkeit, den Abstand auf ein Tor zu verkürzen. Die HSG fing aber den Tempopass ab, und so musste Steißlingen mit leeren Händen die Heimreise antreten. (mw)

TuS: Beck, Maucher (Tor); Bauer, Gattinger (1), Hautmann (7), Hilpert (4), Kehl (8), Daniel Maier (7/5), David Maier, Tassone (2), Wiedemann (1).