Handball TV Pfullendorf bringt Spitzenreiter HSG Freiburg die erste Niederlage bei

Linzgauer Landesligist schlägt HSG Freiburg. TuS Steißlingen II gewinnt Derby bei der SG Rielasingen/Gottmadingen, auch der TV Ehingen und die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen siegen.

Handball, Landesliga

TV Pfullendorf

HSG Freiburg

31:30 (16:17)

In einem kampfbetonten Spiel auf hohem Landesliganiveau hat der TV Pfullendorf den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer HSG Freiburg mit 31:30 besiegt. Nach dem frühen 1:4 (7.) kamen die Gastgeber besser ins Spiel (4:5/9.). In der 11. Minute übernahmen die Linzgauer dann beim Stand von 7:6 die Führung. In den folgenden elf Minuten legte Pfullendorf immer wieder vor und Freiburg glich aus, ehe die HSG das Blatt wendete (12:15/25.) und die Gastgeber bis zur Pause wieder auf 16:17 herankamen. In der zweiten Hälfte hatte Pfullendorf das Rezept gefunden, den Gegner in Schach zu halten. Der TVP legte in den ersten zwölf Minuten immer wieder ein Tor vor, und Freiburg glich aus (22:22). Diese folgende Pfullendorfer Drei-Tore-Führung hatte bis zur 58. Minute Bestand (30:27). Nach der Disqualifikation des Freiburgers Wiggenhauser sahen auch die Pfullendorfer Fabian Brändlin und Hoan Luu Duc die Rote Karte. Während der doppelten Unterzahl des TVP verkürzte Freiburg noch zum 31:30-Endstand. (sta)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (Tor); Augustin, F. Brändlin (1), T. Brändlin (3), Burkert (2), Hegge, Kempf, Lehmann (2), Luu Duc (2), M. Scheitler, T. Scheitler, Staudacher (13/4), D. Sugg (8).

SG Rielasingen/Gott.

TuS Steißlingen II

18:27 (13:13)

Bis zur 20. Spielminute verlief das Spiel nach dem Geschmack der Gastgeber. Über 5:2, 8:4 und 10:6 (19.) hatte die SG Rielasingen/Gottmadingen die Partie fest im Griff. Aufgrund von Undiszipliniertheiten und teilweise umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen kassierte der Aufsteiger allerdings vier Zeitstrafen in Folge und stand plötzlich nur noch mit zwei Spielern auf dem Feld. Steißlingen nutzte diese Gelegenheit und verkürzte auf 10:9. Die Gastgeber konnten sich noch einmal auf 13:10 absetzen, ehe der bis dahin gut aufgelegte Jens Reuschel nach seiner dritten Zeitstrafe vom Feld musste. Quasi mit der Halbzeitsirene erzielte Fabian Rihm den Ausgleich für die Gäste. Die Gastgeber verloren dann völlig den Spielfluss. Lediglich fünf Tore erzielte die SG nach der Pause, während Steißlingen den Vorsprung Tor um Tor bis zum 18:27-Endstand ausbaute.

SG: Schatz, Beetz (Tor); Reuschel (4/1), Frank (4), Plesse (3), Jäckle (1), Feucht (1), Bechtold (3), Löchle (2), Partenheimer, Krug, Vogt. – TuS: Beck, Maucher (Tor); Kehl (2), Daniel Maier (10/5), Rihm (1), Jödicke (5), David Maier (4), Gattinger (1), Hautmann (1), Hilpert, Kalweit (2), Wiedemann (1).

TV Ehingen

HU Freiburg

38:30 (16:15)

Trotz einer gut besetzten Bank wurde der TV Ehingen in den Anfangsminuten von der HU Freiburg regelrecht überrollt. Es dauerte gut zehn Minuten, bis sich die Gastgeber ins Spiel zurück kämpften. Nach dem 12:11 (22.) konnten die Gäste zwar noch vier Mal ausgleichen, aber die Hegauer ließen auch in der Abwehr jetzt wenig anbrennen. Quasi mit der Halbzeitsirene gelang Matthias Güntert der Treffer zum 16:15-Pausenstand. Die Halbzeitansprache von Trainer Florian Maier hatte die Ehinger wohl erreicht, denn von Beginn an waren sie nun die spielbestimmende Mannschaft. Binnen fünfeinhalb Minuten wurde eine komfortable Sechs-Tore-Führung herausgespielt (22:16). Beim Stand von 34:26 (56.) war das Spiel dann entschieden. „Es ist schön, zu sehen, dass der Kader sich wieder füllt und wir wieder Möglichkeiten zum Durchwechseln haben“, sagte Maier. Alle Akteure bekamen ihre Einsatzzeiten und es gab nicht den üblichen Einbruch im Ehinger Spiel. (js)

TV Ehingen: Beck, Kiyici (Tor); Merk (2), Schädler (8), Galic (6), Stodtko (6), Gaie (3), Mundhaas, Marcel Müller, Martin Müller, P. Stengele, Güntert (7/2), Ilgenstein (6).

Hornberg/Laut./Tr.

HSG MM

26:29 (15:11)

Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen hat bei der SG Hornberg/Lauterbach/Triberg mit 29:26 gewonnen. Ab Mitte des ersten Abschnitts der Begegnung lagen nur die Gastgeber vorne, nachdem die SG von 8:8 (15.) binnen fünf Minuten auf 11:8 (20.) davongezogen war. Bis zur Halbzeit bauten die Schwarzwälder ihren Vorsprung sogar auf fünf Treffer aus (16:11). Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Linzgauer aber von einer ganz anderen Seite. Etwas mehr als fünf Minuten waren gespielt, da stand es 16:16. Nun zeigten die beiden Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe die Gäste beim Stand von 20:21 (44.) erstmals selbst führten. Beim 21:24 (49.) war der Drei-Tore-Vorsprung erreicht, den die HSG schließlich über die Zeit brachte. (fei)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Jegler, Frese (Tor); Buneta (1), Schweda (7/2), Boitor, Maier (1), Hosu (2), Schlegel (6), Kugler (3/2), Allgaier (1), Pröstle (2), Kornetzky (6), Albiez.