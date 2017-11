Handball TV Pfullendorf bejubelt nächsten Heimsieg

Linzgauer Handballer schlagen in der Landesliga die HSG Dreiland, während die Kellerkinder SG Rielasingen/Gottmadingen und HSG Mimmenhausen-Mühlhofen verlieren

Handball, Landesliga

TV Pfullendorf

HSG Dreiland

29:27 (14:13)

Der TV Pfullendorf und die HSG Dreiland, ein Zusammenschluss von Weil, Brombach und Lörrach, zeigten ein Landesligaspiel auf hohem Niveau und auf Augenhöhe. Über weite Strecken war die Partie offen und erst gegen Ende der zweiten Halbzeit konnte sich Pfullendorf absetzen und das Spiel für sich entscheiden. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (7:7/16.) zog der Pfullendorfer Keeper Taha Yaren dem Torjäger der Gäste, Tobias Ludwig, mit einem parierten Siebenmeter den Zahn. Nach drei Treffern in Serie von Marco Burkert, Felix Staudacher und Lukas Oczkowski übernahmen die Linzgauer in der 21. Minute die Führung (10:9), bauten diese durch Marcel Lehmann aus (14:11/26.) und gingen mit einem 14:13-Vorsprung in die Pause.

In der zweiten Hälfte hielt Pfullendorf das Heft in der Hand. Nach dem letztmaligen Ausgleich (17:17/36.) und der dritten Zeitstrafe gegen HSG-Spieler Lucas Hopp bestimmten die Gastgeber das Spielgeschehen und setzten sich deutlich ab (27:22/54.). Wohl etwas zu siegessicher, ermöglichte Pfullendorf es den Gästen, in den letzten sechs Minuten durch technische Fehler und Zeitstrafen zum 29:27-Endstand aufzuschließen. „Wir müssen noch daran arbeiten, ein Spiel ruhig nach Hause zu bringen, ohne dass wir gegen Ende noch zittern müssen. Ansonsten war es eine tolle Leistung, die mich stolz macht“, sagte ein glücklicher TVP-Trainer Arno Uttenweiler. (sta)

TV Pfullendorf: Yaren (Tor); Augustin, F. Brändlin, T. Brändlin, Burkert (3), Hegge (2/1), Kempf, Lehmann (8/1), Luu Duc (2/2), Ozckowski (3), T. Scheitler, Staudacher (8), Sugg (3).

TuS Oberhausen

SG Rielasingen/Gott.

36:18 (18:7)

Dass die Chance auf Zählbares in Oberhausen mehr als gering war, war allen Beteiligten im Lager der SG Rielasingen/Gottmadingen klar. Dennoch wollte der Aufsteiger es dem Gegner schwer machen und zumindest eine couragierte Leistung abrufen. Dieses Vorhaben gelang allerdings überhaupt nicht. Bereits in den ersten zehn Minuten überrannten die Gastgeber die völlig überforderten Gäste und führten rasch mit 8:2. Den Zuschauern wurde schnell klar, dass diese Partie sehr einseitig verlaufen würde. Und so kam es dann auch. In der Abwehr mussten die Gäste aus dem Hegau aufgrund des dünn besetzten Kaders ständig wechseln und Torhüter Andreas Wieland im Mittelblock einsetzen, und im Angriff konnte kein Mittel gefunden werden, mit dem es möglich gewesen wäre, die Abwehr oder den Torhüter der Gastgeber zu gefährden. Zur Halbzeit war beim Spielstand von 18:7 bereits alles entschieden.

Nach der Pause ließen die Gastgeber nicht locker und bauten ihren Vorsprung durch teilweise schön herausgespielte Angriffe weiter aus. Die SG hatte nichts entgegenzusetzen und unterlag am Ende völlig verdient mit 18:36. Nach dieser Klatsche und der völlig desolaten Leistung am vergangenen Wochenende gegen die Handball Union Freiburg (19:21) wird nun die größte Aufgabe des Aufsteigers sein, sich in den nächsten zwei Wochen wieder zu sammeln und den Zuschauern im letzten Heimspiel der Hinrunde am 10. Dezember gegen die SG Gutach/Wolfach zu zeigen, dass man eigentlich Handball spielen kann.

SG Rielasingen/Gottmadingen: Beetz, Wieland (Tor); Frank (5/2), Bechtold (4), Partenheimer (1), Löchle (1), Lutsch (1), Plesse (5), Vogt (1), Jäckle.

TuS Ringsheim

HSG MM

32:24 (16:11)

Wieder einmal zeigte sich die personelle Not des Südbadenliga-Absteigers. Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen fuhr nur mit acht Feldspielern zum Liganachbarn TuS Ringsheim. Selbst HSG-Trainer Christian Dierberger ließ sich zur Unterstützung seiner Mannschaft auf dem Spielberichtsbogen als Feldspieler aufführen. Zum Einsatz kam er aber nicht. Die Gastgeber hatten ein leichtes Spiel. Nach dem Halbzeitstand von 16:11 konnten sie sich in der zweiten Hälfte einen Zehn-Tore-Vorsprung (25:15/45.) erarbeiten, ehe es am Ende 32:24 hieß. Mit dieser Niederlage im Kellerduell stecken die Linzgauer tief im Abstiegskampf. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Jegler, Keller (Tor); Walther (2), Schweda (5/3), Boitor, (1), Dierberger, Maier (4), Schlegel (5/2), Kugler (3), Kornetzky (3), Albiez (1).