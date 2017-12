Basketball TV Konstanz ist zurück an der Tabellenspitze

TV Konstanz ist zurück an der Tabellenspitze

Der TV Konstanz verabschiedet sich mit einem 109:81-Sieg gegen Verfolger BG Remseck als Tabellenführer in die Weihnachtspause.

Basketball, Oberliga

TV Konstanz

BG Remseck

109:81

Die Konstanzer Oberliga-Basketballer nutzten im Spiel gegen den Tabellendritten BG Remseck einen beeindruckenden Lauf im zweiten Viertel, um sich entscheidend abzusetzen. Nach zwischenzeitlich über 30 Punkten Vorsprung kamen die Gäste nicht mehr zurück ins Spiel, sodass am Ende ein 109:81-Sieg zu Buche stand. Fünf Konstanzer Spieler, die zweistellig punkten konnten, sprechen für eine tolle Teamleistung. Besonders die druckvolle Verteidigung und die defensive Rotation stellten den Gegner vor eine unlösbare Aufgabe. Es wurden fast keine einfachen Punkte zugelassen.

So konnten die Konstanzer nicht nur die BG Remseck in der Tabelle weiter distanzieren, sondern sich von den zeitgleich spielenden Derendingern auch die Tabellenführung zurückholen. Derendingen verlor in Ulm, sodass Konstanz die Hinrunde als Tabellenführer abschließt. „Als Fazit kann man von einem Erfolg sprechen. Wir sind Tabellenführer, hatten zwischendurch ein paar Rückschläge erlitten, jedoch hat die Mannschaft Charakter gezeigt und jedes Mal die richtige Antwort bereit gehabt“, sagt Trainer Dario Sisljagic.

Die Rückrunde wird nicht leichter, wenn Konstanz gegen alle direkten Konkurrenten – Derendingen, Ulm, Remseck, Nellingen – auswärts antreten muss. „Doch jetzt heißt es erst einmal, die spielfreie Zeit richtig zu nutzen, hart zu trainieren, um noch besser für die heiße Phase der Saison bereit zu sein“, sagt Trainer Sisljagic.

TV Konstanz: Basset (4), Bratina (17), De Frenes (11), Dierenbach (7), Dotzauer (2), Ettlinger (19), Foth (22), Gugenheimer, Manderla (23), Mayer (4), Schock.