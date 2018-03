Basketball TV Konstanz ist vorzeitig Meister

Die Oberliga-Basketballer des TV Konstanz lassen sich bei der stark aufspielenden TSG Schwäbisch Gmünd nicht aus der Ruhe bringen und gewinnen 96:90

Basketball, Oberliga

TSG Schwäbisch Gmünd

TV Konstanz

90:96

Die Konstanzer Basketballer haben auch ihr neuntes Rückrundenspiel gewonnen und sind damit vorzeitig Meister und Aufsteiger in der Regionalliga.

Das war eines der schwierigsten Spiele für den TVK in der gesamten Saison. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr, verwandelten sagenhafte sieben Drei-Punktewürfe allein im ersten Viertel und warfen sich so 13 Punkte Vorsprung heraus. Konstanz brauchte eine Weile, bis es ins Spiel fand, die Gäste waren doch etwas überrascht vom starken Gegner. Besonders in der Verteidigung gelang es nicht, den gewünschten Druck aufzubauen. Dies lag teilweise auch an den beiden Schiedsrichtern, welche keine gute Leistung zeigten und das Spiel immer wieder durch Foulpfiffe unterbrachen. So hatte Schwäbisch Gmünd 40 Freiwürfe bis zum Spielende zugesprochen bekommen, auf Konstanzer Seite waren es 36. Der TVK hatte nicht das Wurfglück, nur 19 der 36 wurden verwandelt.

Erst gegen Ende des dritten Viertels erspielte sich der TVK eine Führung, das Spiel blieb aber bis zur letzten Minute sehr eng. Die Mannschaft aber zeigte Moral und Charakter, ließ nie den Kopf hängen, alle Spieler haben bis zum Schluss gekämpft und an den Sieg geglaubt. Im Aufbauspiel hatten sie doch etwas ungewohnt Mühe gehabt, oft wurde zu schnell nach einem Abschuss gesucht. Dies lag einerseits an der Rotations-Verteidigung von Schwäbisch Gmünd, andererseits fehlten die beiden Aufbauspieler Tim Deschner und Josua Asamoah bei Konstanz.

TV Konstanz: Bratina (17), Dierenbach (2), Dotzauer (3), Ettlinger (16), Foth (13), Manderla (8), Mayer (12), Muffler (4), Osterwalder (21), Schock.