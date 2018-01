Basketball TV Konstanz in der Favoritenrolle

Der Oberliga-Spitzenreiter empfängt das junge Team des SV 03 Tübingen.

Basketball, Oberliga: TV Konstanz – SV 03 Tigers Tübingen (Sonntag, 17.30 Uhr, Pestalozzi-Halle). – Nachdem sich die Konstanzer Oberliga-Basketballer am vergangenen Wochenende beim Tabellenzweiten TV Derendingen eindrucksvoll die Spitzenposition zurückgeholt haben, heißt es jetzt, an die gute Leistung aus dem Topspiel anzuknüpfen und fokussiert weiter zu machen. „Mit dem sehr jungen Team aus Tübingen, welches aus NBBL-Spielern besteht, kommt eine sehr talentierte Truppe an den See“, sagt der Konstanzer Trainer Dario Sisljagic über den kommenden Gegner. Die Konstanzer gehen als Favorit ins Spiel, „wir dürfen den Gegner aber auf keinen Fall unterschätzen“, fährt Sisljagic fort. „Wir müssen unsere größere Erfahrung sowie die körperliche Überlegenheit ausspielen und dürfen den jungen Tigers erst gar keine Chance geben, ins Spiel zu kommen.“ Ausschlaggebend werde die Verteidigung sein. „Wir müssen mit einer gesunden Härte den jungen Tübingern von Anfang an zeigen, dass es für sie nix zu holen gibt in Konstanz“, sagt Sisljagic. Da die Konstanzer punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus Derendingen sind, darf sich der Spitzenreiter keinen Ausrutscher leisten.