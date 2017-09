Leichtathletik TV Engen und LC Überlingen gewinnen Badisches Finale

Starker Abschluss einer langen Saison: Die Athleten aus dem Bezirk Hegau-Bodensee zeigen gute Leistungen beim Badischen Endkampf in Langensteinbach.

Leichtathletik: Die U16-Mädchen des TV Engen haben sich zum Abschluss einer langen Saison den Mannschaftsieg bei den Deutschen Schülermannschaftsmeisterschaften (DSMM) im Badischen Finale in der Gruppe 3 gesichert. Sie hatten das Glück auf ihrer Seite und wurden hauchdünn Badische Meisterinnen mit einem Punkt Vorsprung und insgesamt 4852 Zählern.

Die Dramaturgie begann bei der ersten Disziplin, dem Kugelstoßen. Die schwächste Disziplin erbrachte einen erheblichen Rückstand auf die Konkurrenz. Dabei stieß Janine Peters mit 8,45m neue Bestleistung, allerdings blieb Sabrina Strötzel mit 7,93m unter ihren Möglichkeiten. Sandra Kotsch erreichte 7,44m (Bestleistung). Dann starteten die Mädchen eine Aufholjagd. Sie holten die meisten Punkte im 100m-Lauf mit Sabrina Strötzel (13,16s) und Maren Singer (13,63s). Die dritte Läuferin Sandra Kotsch erreichte eine persönliche Bestzeit mit 13,75s. Im Weitsprung lief es ähnlich gut. Sabrina Strötzel steuerte mit 5,27m und Maren Singer mit 4,66m weitere wertvolle Punkte bei. Die 13-jährige Amelie Arians sprang in ihrem ersten Wettkampf vom Brett gute 4,56m. So standen sie gemeinsam mit Eppingen auf Platz eins.

In 53,21s erreichte die erste Staffel mit Amelie Arians, Joanna Berger, Maren Singer und Magdalena Meßmer die beste Zeit und baute so die Führung der Mannschaft aus. Die zweite Staffel mit Angelina Hellfeuer, Franka Baumann, Sandra Kotsch und Svenja Czombera lief 56,59s. Im abschließenden 800m-Lauf liefen Franka Baumann (2:47,71min), Magdalena Meßmer (2:48,74min) und Janine Peters (3:00,08min) punktgenau die richtigen Zeiten. Am Ende jubelten die zehn Mädchen über die Badische Meisterschaft und den Gewinn des Wimpels. Die U16-Mannschaften des TV Konstanz konnten sich ebenfalls für das Badische Finale qualifizieren. Die Mädchenmannschaft landete auf dem siebten Platz, die Jungs auf Rang fünf.

Am zweiten Wettkampftag gingen die jüngeren Athleten und Athletinnen der Altersklassen U14 und U12 an den Start. Hier glänzten die Mädchen des LC Überlingen (U14), die sich in der Gruppe 2 (Weitsprung, 75m, Ballwurf, 4x75m Staffel) mit 3809 Punkten den Badischen Titel holten. Die meisten Punkte sammelte Marisa Jurtz im Weitsprung mit 4,65m. Auch Nadine Ckovric trug mit 4,54m zum Mannschaftssieg bei. Schnelle Beine hatte Laetitia Janowicz, die das Ziel des 75m-Sprints nach 10,67s erreichte. Der erfolgreiche Staffellauf der Überlinger Mädchen war zusätzlich für den Sieg verantwortlich. Nach 40,22s und damit neuer Bestzeit wurde das Staffelholz ins Ziel gebracht.

Ein hervorragendes Mannschaftsergebnis lieferten auch die U14-Mädchen des TV Konstanz in der Gruppe 3, der aus sieben Disziplinen besteht. Hinter den zwei großen Vereinen STG MTG Mannheim/SV Sec und LG Region Karlsruhe sicherten sie sich mit 6512 Punkten den dritten Platz. Trotz der langen Sommerferien und damit einhergehender Trainingspause legten sich die Mädchen in ihren Disziplinen für die Mannschaft ins Zeug, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Wertvolle Punkte konnten Lisa Kaiser und Julia Schlien im Weitsprung sammeln. Mit 4,76m und 4,73m belegten sie die Plätze drei und vier in der Gesamtwertung. Lisa Kaiser absolvierte außerdem einen schnellen Hürdenlauf (10,26s) und Julia Schlien glänzte im 800m-Lauf, den sie in 2:35,37min beendete. Weitere Punkte für die Mannschaft erkämpfte Patricia Gandor. Im Ballwurf gelang es ihr wieder einmal, die 40-Meter-Marke zu knacken, und so trug sie mit ihren 40,50m ebenso zur guten Platzierung bei. Stark war auch die Staffel der TVK-Mädchen. Schnelle Sprinterinnen und gute Wechsel sorgten für eine sehenswerte Endzeit von 40,93sec, womit sie in ihrem Wettkampf die zweitschnellste Staffel waren.

Die jüngsten Athleten des TV Engen waren mit ihren Trainerinnen Isabel Meier-Lang und Kathrin Haas beim Badischen Endkampf der Mannschaften in Langensteinbach am Start. Die Mädchen (4432 Punkte) und Jungen (3825 Punkte) belegten jeweils Platz acht. Bei sehr starker Konkurrenz konnten die Mannschaften mit ihrem Ergebnis zufrieden sein, da dies die erste Teilnahme einer Engener Mannschaft seit einigen Jahren war. Zudem konnten auch einige Bestleistungen erzielt werden.

Bei den Jungs M12 (Gruppe 2) qualifizierte sich der TV Rielasingen mit Maximilian Zopf, David Golshani, Nico Kattge, Marwan Aboutaib, Noah Gierke und Jonathan Klügling. Golshani zeigte, dass er einer der besten drei Sprinter in seiner Altersklasse in Baden ist. Auch Zopf lief der Konkurrenz förmlich davon. Die Rielasinger Staffel wurde zur drittbesten in ganz Baden gekürt, am Ende belegten die Rielasinger Platz fünf. (wh/mb)

