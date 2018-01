Handball TV Ehingen im Glück

Die SG Rielasingen/Gottmadingen stand beim favorisierten TV Ehingen kurz vor der Sensation, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Am Ende setzte sich Ehingen aber doch noch mit 32:29 durch

Handball, Landesliga

TV Ehingen

Rielasingen/Gottm.

32:29 (14:12)

Die Ehinger schlossen an die zuletzt gezeigten Leistungen an. Im Angriff agierten die Gastgeber überhastet und unüberlegt, sodass die SG immer wieder zu einfachen Toren kam. Ehingen rannte bis zur 9. Minute einem Rückstand hinterher, ehe Flaviu Gaie beim 4:3 die erste Führung gelang. Dann allerdings besserte sich das Spiel der Ehinger (10:5/17.), doch fünf Minuten vor der Pause fiel der TVE in den alten Trott zurück, und die SG verkürzte zum 14:12-Halbzeitstand. Allerdings mussten die Gäste zuerst noch den Schock verdauen, da Keeper Jürgen Schatz verletzt ausfiel und für ihn Dominik Bechtold zwischen die Pfosten ging.

Nach Wiederanpfiff gelang es den Ehingern wiederum nicht, sich entscheidend abzusetzen. Die Abwehr konnte den gut aufgelegten Linksaußen Michael Kurz nicht stoppen, der mit zehn Treffern maßgeblich daran beteiligt war, dass Rielasingen/Gottmadingen immer in Schlagdistanz blieb, auch wenn es am Ende nicht für Punkte reichte. „Hauptsache, wir haben die zwei Punkte erreicht“, war der kurze Kommentar eines sichtlich erleichterten, aber auch verärgerten Ehinger Trainers Florian Maier. „Im nächsten Spiel in Hornberg muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Ansonsten droht uns wie bei den letzten beiden Auswärtsspielen ein Debakel.“ (js)

TV Ehingen: Beck, Merk (Tor); Jäger (1), Schädler (1), Galic (6), Stodtko (2), Gaie (7/5), Sartena (2), Müller (1), Renz (2), Oexle (1), P. Stengele (3), Ilgenstein (6). – SG Rielasingen/Gottmadingen: Schatz (Tor); Garcia (4), Krug (1), Löchle, Keßler (2), Feucht, Lutsch (3), Schubert, Partenheimer (1), Reuschel (4/1), Bechtold (1), Frank (3), Kurz (10).