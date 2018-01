vor 19 Stunden SK Handball TV Ehingen bittet zum Derby

Das Handballjahr beginnt in der Landesliga gleich mit einem Derbykracher, denn die im Moment besten beiden Mannschaften des Bezirks in der Landesliga, der TV Ehingen und der TV Pfullendorf, treffen aufeinander. Der Sieger der Begegnung hält den Anschluss an die Tabellenspitze und somit ist diese Partie richtungweisend für beide Teams.