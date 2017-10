Volleyball TV Bohlingen und USC Konstanz gewinnen ihre Heimspiele und freuen sich aufs Derby

Die Oberliga-Volleyballerinnen aus Bohlingen und Konstanz gewinnen jeweils mit 3:2, am Sonntag, 13 Uhr, treffen sie im direkten Duell in der Schänzlehalle aufeinander.

Volleyball, Oberliga Frauen

SV Bohlingen

TSG Wiesloch

3:2

Mit einem 3:2 (25:21, 22:25, 25:22, 22:25, 15:8)-Sieg über die TSG Wiesloch sind die Volleyballerinnen des SV Bohlingen in ihre dritte Oberliga-Saison gestartet. Neu in die Mannschaft hinzugekommen sind Martina Sias und Camilla Zametica. Beide haben in Bad Dürrheim schon ein Jahr Oberligaluft geschnuppert und sollen den studienbedingten Weggang von Franziska Wagner kompensieren, welche nun in Augsburg in der 3. Liga spielt.

Bohlingen kam gut in den ersten Satz. Mit einer durchweg präzisen Annahme und variablem Angriffsspiel wurden beim Stand von 25:21 die Seiten zum ersten Mal gewechselt. Satz zwei verlief bis zum Schluss hin ausgeglichen. Das bessere Ende hatte jedoch die TSG Wiesloch, die mit 25:22 den Ausgleich schaffte. Die beiden folgenden Sätze teilten sich die Teams wiederum mit gleichem Punktestand. Bohlingen fehlte in der einen oder anderen Situation etwas das Durchsetzungsvermögen im Angriff und auch die Präzision in vermeintlich einfachen Spielsituationen, was Wiesloch in die Karten spielte. So musste der Tie-Break die Entscheidung bringen. Lina Hummel brachte mit all ihrer Erfahrung und Dynamik im Angriff die Aachtalerinnen in Führung. Mit einem relativ klaren 15:8 gingen die zwei Punkte nach Bohlingen. (kl)

Bohlingen: Günzel, Hummel, K. Maier, S. Maier, A. Müller, C. Müller, Nock, Rothenbacher, Sias, Wanner, Zametica.

USC Konstanz

VSG Kleinsteinbach

3:2

Einen Krimi für die Zuschauer bot der USC Konstanz bei seinem ersten Heimspiel gegen die VSG Kleinsteinbach. Die Gastgeberinnen siegten nach spannenden zweieinhalb Stunden mit 3:2 (25:23 25:13 17:25 25:27 20:18). Trotz des reduzierten Kaders mit nur zwei Auswechselspielerinnen, welche krankheitsbedingt nur für den Notfall verfügbar waren, dominierte der USC zu Anfang des Spiels deutlich. Die Konstanzerinnen zeigten ihre Stärken und konnten die VSG Kleinsteinbach durch druckvolle und gezielte Aufschläge sowie wenig Eigenfehler unter Druck setzen und die ersten beiden Sätze mit 25:23 und 25:13 für sich entscheiden.

Nun schienen sowohl das Publikum als auch die Mannschaft das Spiel bereits abgehakt zu haben. Aufgrund vieler Eigenfehler und unpräziser Angriffe musste der USC Satz drei mit 17:25 an die Gegner abtreten. Die Kleinsteinbacherinnen fanden besser ins Spiel und setzten die Konstanzerinnen dann auch im vierten Satz stärker unter Druck. Dieser ging knapp mit 27:25 an die VSG, womit das Heimteam nun im fünften Satz Nervenstärke beweisen mussten. Zunächst in Rückstand, schafften die Spielerinnen vom Bodensee es jedoch, ihre letzten Kraftreserven zu nutzen und am Ende die zwei Punkte zu holen. Nach dem zweieinhalbstündigen Thriller zeigten sich sowohl Trainer Philipp Röhl als auch die Spielerinnen erschöpft und erleichtert über diesen hart erkämpften Sieg: „Wir hätten schon im dritten Satz den Sack zumachen können. Trotzdem freue ich mich über die zwei Punkte“, so Röhls Fazit. Der USC steht nun mit zwei Siegen und fünf Punkten hinter dem TV Heidelberg auf Platz zwei. (pr)

USC Konstanz: Lorenz, Weber, Steffens, Grieble, Martersteig, Schuh, Hemm, Kornblum, Stapel.