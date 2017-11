Tischtennis TTC Singen ohne Sieg

Badenliga-Team vom Hohentwiel verliert gegen TTSF Hohberg mit 5:9. Singener Oberliga-Frauen unterliegen Dietlingen.

Tischtennis, Badenliga Männer

TTSF Hohberg

TTC Singen

9:5

Gegen die TTSF Hohberg musste die erste Männermannschaft des TTC Singen eine unerwartete Niederlage hinnehmen. Mit drei Siegen in Folge waren die Hohentwieler eigentlich in guter Verfassung. Gegen die TTSF starteten sie jedoch alles andere als planmäßig ins Match. Lediglich Adam Robertson/Rolf-Dieter Loss punkteten in den Eingangsdoppeln. Niko Vasdaris/Jan-Philip Dannegger sowie Philip Dannegger/Stefan Goldberg unterlagen jeweils klar. Im weiteren Verlauf punkteten für die Hohentwieler Robertson (2), Loss (1) und Jan-Philip Dannegger (1).

Tischtennis, Oberliga Frauen

TTC Singen

TTC Dietlingen

2:9

Nach dem Erfolgserlebnis in der Vorwoche leisteten sich die Singener Oberligaspielerinnen eine deutliche Heimniederlage gegen den TTC Dietlingen. Lediglich die Doppelpaarung Franziska Plieninger/Annalena Moll sowie Sarah Hafner gegen Petra Grether punkteten für den TTC Singen, sodass am Ende eine verdiente 2:8-Niederlage verbucht werden musste. (as)