Tischtennis TTC Singen ist Herbstmeister

Die Badenliga-Männer des TTC Singen gewinnen das Topduell beim SV Niklashausen. Die Frauen überwintern in der Oberliga auf einem Abstiegsplatz.

Tischtennis, Badenliga

SV Niklashausen

TTC Singen

5:9

Mit einem knappen 9:5-Auswärtserfolg im Topspiel beim Tabellendritten SV Niklashausen hat sich die Mannschaft des TTC Singen die Herbstmeisterschaft in der Badenliga gesichert. Mit zwei Doppelerfolgen durch Adam Robertson/Jan-Philip Dannegger sowie Rolf-Dieter Loss/Stefan Goldberg starteten die Hohentwieler wie gewohnt mit einer Führung ins Spiel. Lediglich Niko Vasdaris/Philip Dannegger mussten sich dem Spitzendoppel der Gastgeber beugen.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch mit vielen knappen Spielen. Unter anderem musste der Singener Topspieler Adam Robertson in die Verlängerung des Entscheidungssatzes gehen, um seine erste Saisonniederlage zu vermeiden. Für den Tabellenführer aus dem Hegau punkteten Adam Robertson (2), Rolf-Dieter Loss (2), Stefan Goldberg (1) und Jan-Philip Dannegger (2).

Oberliga, Frauen

TTV Burgstetten

TTC Singen

8:1

Mit einer klaren 1:8-Niederlage beim Tabellensechsten TTV Burgstetten haben sich die Oberliga-Frauen des TTC Singen in die Winterpause verabschiedet. Mit nur einem Saisonsieg belegen die Hohentwielerinnen den vorletzten Tabellenplatz, in der zweiten Saisonhälfte müssen sie unbedingt wieder punkten. Gegen den TTV Burgstetten war den Gästen aus dem Hegau das berühmte Quäntchen Glück nicht vergönnt, sodass der TTC Singen sechs Partien im Entscheidungssatz verlor, was die deutliche Niederlage etwas relativiert. Punkten konnte für den TTC Singen lediglich Sarah Hafner im Einzel gegen Elke Anders. (as)