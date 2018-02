Tischtennis TTC Mühlhausen gibt sich keine Blöße

Die Hegauer gewinnen in der Tischtennis-Verbandsliga mit 9:3 beim TTV Auggen II und festigen den zweiten Tabellenplatz.

Tischtennis, Verbandsliga

TTC Mühlhausen

TTV Auggen II

9:3

Obwohl der TTV Auggen II zum ersten Mal in der laufenden Saison in Bestbesetzung angetreten war, hat sich der Favorit TTC Mühlhausen bei seinem Heimspiel keine Blöße gegeben und mit einem souveränen 9:3-Sieg den zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga verteidigt. Allerdings hatten die Hegauer im Kampf um den Relegationsplatz, in dem das Spielverhältnis eine wichtige Rolle spielen könnte, mit einem höheren Sieg geliebäugelt, doch dies wollte die Reserve des direkten Konkurrenten TTV Auggen I vermeiden.

Bis zur 5:0-Führung lief es für das Heimteam nahezu optimal. Drei Siege in den Eingangsdoppeln sowie die Erfolge von Milan Papcun gegen Patryck Lauth (3:0) und Georg Winkler gegen Peter Baumgartner (3:0) machten Hoffnung auf einen Kantersieg. Doch dann folgte eine knappe Fünfsatzniederlage von Niklas Winkler gegen Dirk Weniger. Sebastian Welz hatte zwar Sebastian Wolf bei seinem klaren 3:0-Sieg jederzeit im Griff, doch im hinteren Paarkreuz punktete Auggen mit Markus Beissert gegen Matthias Streiter (3:1) und Marc Wannagat gegen Andreas Lutsch (3:2) doppelt. Danach stellte das vordere Paarkreuz die Kräfteverhältnisse wieder her, und auch Niklas Winkler überzeugte gegen Sebastian Wolf und sicherte seinem Team den ungefährdeten Heimsieg. (gw)