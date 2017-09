Tischtennis TTC Mühlhausen feiert Derbysieg

Der Aufsteiger startet mit einem 9:3-Erfolg gegen den Bezirksrivalen TTC Beuren an der Aach in die Tischtennis-Verbandsliga.

Für den TTC Mühlhausen verlief der Saisonauftakt 2017/18 und die damit verbundene Rückkehr in die Verbandsliga sehr erfolgreich. Im Derby besiegte der aktuelle den letztjährigen Aufsteiger TTC Beuren a.d. Aach mit 9:3.

Der TTC Mühlhausen ging mit gehörig Respekt in diese Partie, hatte doch der Gegner eine Woche zuvor den TTC Suggental klar mit 9:0 bezwungen. Nachdem jedoch die Gastgeber die Eingangsdoppel mit einer 2:1-Führung abschließen konnten und danach Neuzugang Milan Papcun gegen Len Raake sowie Georg Winkler gegen Rudi Stumper zwei knappe 3:2-Erfolge folgen ließen, wuchs der Glaube an einen Erfolg im ersten Heimspiel der Saison.

Als dann auch noch Niklas Winkler gegen Nikolai Grundler (3:0) und Sebastian Welz gegen Nils Olma (3:2) zwei weitere Siege verbuchen konnten, war der Grundstein für einen Sieg endgültig gelegt. Zwar kam von Beuren im hinteren Paarkreuz durch zwei 3:2-Siege von Philipp Messmer gegen Andreas Lutsch und Julian Ruiz gegen Ron Stocker ein Lebenszeichen, doch das Heimteam ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Drei weitere Siege, Milan Papcun gegen Rudi Stumper (3:2), Georg Winkler gegen Len Raake (3:1) und Niklas Winkler gegen Nils Olma (3:2), sicherten dem Liganeuling den verdienten Heimerfolg.

Insgesamt war es vor einer tollen Zuschauerkulisse eine sehr interessante und umkämpfte Begegnung, in der sieben Spiele in den Entscheidungssatz gingen. Dabei hatte der TTC Mühlhausen mit einer Bilanz von 5:2-Siegen deutlich die Nase vorn, was letztendlich dann auch den entscheidenden Unterschied ausgemacht hat. (gew)