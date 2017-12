Tischtennis TTC Beuren a.d.A. und TTC Mühlhausen im Pech

Der TTC Beuren a.d.A. und der TTC Mühlhausen verlieren unglücklich in der Verbandsliga, Mühlhausen siegt zudem beim Vorletzten.

Tischtennis, Verbandsliga

TTC Beuren a.d.A.

TTF Rastatt

6:9

Ein aus Sicht des TTC Beuren an der Aach unglücklicher Spielbeginn brachte die Gäste der TTF Rastatt mit 5:0 in Führung. Die Hegauer verloren gleich mehrere Spiele nach hohen Führungen. Das Spiel schien bereits verloren, ehe der erstmals vollständig angetretene TTC Beuren eine Aufholjagd startete. Mit einem überragenden mittleren Paarkreuz mit Jonas Dietrich und Nils Olma, dem ersten Saisonsieg von Nikolai Grundler sowie der erneut starken Vorstellung von Len Raake kämpfte sich der Gastgeber auf 6:7 heran.

Die Chance auf ein Unentschieden gegen den Tabellendritten war zum Greifen nah, als Stumper/Olma im Schlussdoppel in Führung lagen. Letztlich konnte das hintere Paarkreuz aber nicht mehr für den siebten Punkt sorgen, und die Hegauer mussten beim 6:9 erstmals dem TTF Rastatt gratulieren. Die Punkte für Beuren holten Len Raake, Jonas Dietrich (2), Nils Olma (2) und Nikolai Grundler. Dennoch schließt der TTC Beuren eine solide Vorrunde auf Rang acht und damit auf dem Relegationsplatz ab. (jd)

TTV Auggen II

TTC Mühlhausen

1:9

Von seinem Doppelspieltag in Auggen kehrte der TTC Mühlhausen mit einem ungefährdeten Sieg sowie einer unglücklichen Niederlage zurück. Die Hegauer sicherten sich damit nach Abschluss der Hinrunde den zweiten Tabellenplatz, was als Aufsteiger die Erwartungen zu Saisonbeginn bei Weitem übersteigt. Gegen den TTV Auggen II wurde Mühlhausen seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Durch einen deutlichen 9:1-Sieg demonstrierten die Gäste eindrucksvoll ihre Stärke.

Das Comeback des drei Jahre inaktiven Michael Schweikert verlief dabei erfolgreich. Zusammen mit Andreas Lutsch im Doppel sowie einem 3:0-Einzelsieg gegen Miroslav Kozuch hatte er nach der langen Spielpause keinerlei Akklimatisierungsschwierigkeiten. Die Niederlage von Nachwuchstalent Ron Stocker gegen Abwehrspieler Harald Glaser fiel nicht weiter ins Gewicht.

TTV Auggen

TTC Mühlhausen

9:7

Der eigentliche Prüfstein folgte gegen die erste Auggener Mannschaft gleich im Anschluss an die erste Begegnung. Vor einer großen Zuschauerkulisse erwischte der TTC Mühlhausen im Auggener Hexenkessel den besseren Start. Über eine 2:1-Führung nach den Eingangsdoppeln und zwei nicht unbedingt erwarteten Spielgewinnen im Spitzenpaarkreuz durch Milan Papcun gegen Pierre Kolbinger sowie Georg Winkler gegen Carlos Raul Hernandez Roque lagen die Gäste aussichtsreich im Rennen. Zwar konterte das Heimteam mit drei Siegen in Folge, doch stellte Michael Schweikert im Einzel gegen Dirk Weniger die erneute Führung für den TTC Mühlhausen wieder her.

Als dann erneut das vordere Paarkreuz des TTC mit überzeugenden Leistungen auf 7:4 für den Gast erhöhte, schnupperte Mühlhausen an einem Punktgewinn, doch die Rechnung ging nicht auf. Angetrieben vom Publikum kämpfte sich das Heimteam Punkt für Punkt heran, ging vor dem abschließenden Doppel sogar mit 8:7 in Führung und schaffte es letztlich auch, das Entscheidungsdoppel etwas glücklich mit 11:9 im fünften Satz für sich zu entscheiden. Für den TTC Mühlhausen eine bittere Pille, über die die Hegauer, betrachtet man den Tabellenstand nach Abschluss der Hinrunde, aber getrost hinweg sehen können. (gw)