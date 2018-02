Volleyball TSV Mimmenhausen gewinnt Derby gegen Radolfzell

Die Drittliga-Volleyballer des TSV Mimmenhausen gewinnen im Bodensee-Derby gegen die Untersee Volleys Radolfzell. Der USC Konstanz sichert sich nach einem Sieg gegen Bliesen den vorzeitigen Klassenerhalt.

Volleyball, 3. Liga

TSV Mimmenhausen

Untersee Volleys Radolfzell

3:2

Trotz der klar verteilten Rollen im Bodensee-Derby entwickelte sich vor 500 Zuschauern ein spannendes Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften, die allerdings technisch nicht überzeugen konnten. Beleg für das risikoreiche Spiel sind die insgesamt über 50 Aufschlagfehler beider Mannschaften.

Mimmenhausens Spielertrainer Christian Pampel blieb gesundheitlich angeschlagen am Spielfeldrand, von wo aus er sein Team coachte. Sein Gegenüber Antonio Bonelli, der auf acht Stammspieler verzichten musste, nutzte die Chance und stellte sein Team perfekt ein. Die fehlende Abstimmung machten die Radolfzeller mit viel Kampfgeist in den beiden ersten Sätzen wett. Am Ende behielt Mimmenhausen aber doch mit 25:23 und 25:18 die Oberhand. Mit zunehmender Spieldauer machte sich auf Mimmenhauser Seite deutlich das Fehlen von Christian Pampel, Julius Schrempp und Michael Kasprzak bemerkbar. Die Gastgeber spielten zusehends fahrig. „Klare Anweisungen wurden nicht umgesetzt. Obwohl die erwarteten Spielsituationen tatsächlich eintrafen, wurde nicht wie besprochen agiert“, kommentierte Pampel das Spiel seiner Mannschaft. Mit viel Kampf holte sich Radolfzell die Sätze drei und vier (23:25, 22:25).

Im alles entscheidenden Tiebreak wachten die Mimmenhauser wieder auf und zeigten nun mehr Kampfgeist. Lange Ballwechsel begeisterten die Zuschauer im dramatischen Finale, in dem Radolfzell vier Matchbälle nicht nutzen konnte. Der TSV Mimmenhausen beendete dann die Partie mit seinem zweiten Matchball (21:19).

Radolfzell holte sich aber immerhin einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gegen einen wankenden Tabellenführer. Beide Trainer stellten ihre positiven Erkenntnisse in den Vordergrund. „Die Jungs haben sich wieder selbst gefunden. Wir sind als Team aufgetreten, das war das Wichtigste“, zog Bonelli Bilanz. „Am meisten hat mich gefreut, dass meine Jungs nach dem vierten Satz die Wende hinbekommen und ohne mich gewonnen haben“, war Pampels Fazit.

Nach der gleichzeitigen Niederlage von Verfolger TuS Kriftel, sind die Linzgauer nun bei drei ausbleibenden Spielen nur noch einen Punkt von der Meisterschaft entfernt. (tav)

TSV Mimmenhausen: Pampel, Hüther, Hoffmann, Pilihaci, Le. Diwersy, T. Diwersy, Streibl, Ott, M. Diwersy, Lu. Diwersy, Birkenberg.

Untersee Volley Radolfzell: Stier, Thumm, Helmlinger, S. Schoch, Baur, Wehlauer, Hilgers, Dürr, A. Schoch Schertstoff.

USC Konstanz

TV Bliesen

3:0

Großer Jubel herrschte bei den Konstanzer Spielern nach dem Aufschlagsass von Kapitän Marvin Scheller zum 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)-Sieg gegen die favorisierten Bliesener. „Ich muss meinen Jungs ein riesiges Kompliment machen“, freute sich Spielertrainer Philipp Sigmund nach dem Spiel.

Schon im ersten Satz entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel gegen die athletischen Saarländer. Bis zum Ende des Satzes gab es für beide Teams kaum Breakchancen, und das eigene Sideout wurde häufig durchgebracht. Dank guter Aufschläge und starker Blockarbeit zum Schluss des Satzes schaffte der USC Konstanz sich einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten und diesen dann auch über die Ziellinie zu bringen. Auch im zweiten Satz starteten die Konstanzer konzentriert. Zwar erholte sich Bliesen schnell wieder, doch abermals hielt der USC den Druck aufrecht und ließ den Gästen zum Ende des Satzes keine Chance. Die Annahme stand trotz der harten Sprungaufschläge des englischen Nationalspielers French zu jeder Zeit sicher, und auch im Angriff leistete man sich kaum Fehler. Als dann einer der kleinsten Spieler auf dem Feld, Heiko Schlag, noch begann, den gegnerischen Diagonalangreifer mit seinem Einerblock zur Verzweiflung zu treiben, war der Widerstand nahezu gebrochen.

Folgerichtig ging auch der letzte Satz an die Gastgeber, und somit hat der USC drei Spieltage vor dem Ende elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Damit ist der Klassenerhalt schon deutlich früher als gedacht erreicht. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagte Spielertrainer Philipp Röhl, „Aber das ist der Lohn für die Arbeit, die wir jede Woche als Team leisten“. Damit können die Konstanzer die letzten Spiele befreit aufspielen. Gegner sind mit dem TSV Mimmenhausen und der TuS Kriftel die Spitzenteams der Liga sowie der Abstiegskandidat TV Radolfzell. (pr)

USC Konstanz: Sigmund, L. Weber, J. Weber, Scheller, Petry, Hammer, Berger, Mundt, Schlag, Kaltenmark, Rodler, Röhl.

VfB Friedrichshafen II

TSV G.A. Stuttgart

1:3

Das hatte sich der VfB Friedrichshafen II anders vorgestellt. Anstatt gegen TSV G.A. Stuttgart Punkte einzufahren, mussten sich die Häfler mit 1:3 (18:25, 17:25, 25:23, 21:25) geschlagen geben. Dabei machte sich das Fehlen von Angreifer Niklas Stooß schmerzlich bemerkbar. Lediglich im dritten Satz behielt das Team von Spielertrainer Jovan Markovic die Oberhand. Nun muss der VfB noch eins der verbleibenden drei Spiele gewinnen, um sich den Klassenerhalt zu sichern. (gs)