Volleyball TSV Mimmenhausen bleibt an der Spitze

TSV Mimmenhausen bleibt an der Spitze

Die Volleyballer des TSV Mimmenhausen gewinnen beim TV Bliesen mit 3:1, während der USC Konstanz und der TV Radolfzell ihre Auswärtsspiele in der 3. Liga klar verlieren.

Volleyball, 3. Liga

TV Bliesen

TSV Mimmenhausen

1:3

In einem engen Spiel behielt Tabellenführer TSV Mimmenhausen beim TV Bliesen mit 3:1 (25:19, 30:28, 24:26, 25:23) die Oberhand. Der Favorit vom Bodensee musste die Saarländer regelrecht niederringen. In eigener Halle mit einem frenetischen Publikum im Rücken spielte der Ligaachte frei auf und stand knapp vor einer Überraschung. Von Anfang an war die Mimmenhauser Leistung durchwachsen. „Wir haben ein Mischmasch durchgespielt“, sagte Spielertrainer Christian Pampel.

Mimmenhausen entschied den ersten Satz noch klar mit 25:19 für sich, kam aber im zweiten ins Straucheln. Mit acht Punkten lagen die Gäste hinten (14:6), und bis zum 23:23 jagte das Team um Ex-Nationalspieler Pampel einem Rückstand hinterher, holte sich aber auch diesen Satz knapp (30:28). Die Bliesener boten im dritten Satz Paroli (26:24). Der vierte Durchgang war bis zum 19:19 ausgeglichen. Mit seinem dritten Satzball gewann der TSV verdient Satz und Spiel. „Wir sind mit Stuttgart zum Ligafavoriten aufgestiegen, und so spielen die Gegner jetzt auch. Sie haben nichts zu verlieren“, so Pampel. Mit der Leistung war er zufrieden: „Wir haben uns dadurch ausgezeichnet, dass wir die knappen Punkte zum Satzgewinn holen konnten.“ (tav)

TSV Mimmenhausen: Pampel, Streibl, Lu. Diwersy, Hüther, Le. Diwersy, Ott, Kasprzak, Hoffmann, Birgenberg, Schrempp, T. Diwersy, M. Diwersy.

TSV G.A. Stuttgart

USC Konstanz

3:0

Für den USC Konstanz war das ein gebrauchter Abend. Bei der 0:3 (26:28, 18:25, 7:25)–Auswärtsniederlage beim Tabellendritten TSV G.A. Stuttgart passte so gut wie gar nichts. „Wir sind einfach nicht als Mannschaft aufgetreten – das war schon alarmierend“, sagte Trainer Agron. Trotzdem sei er „froh, dass es zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison passiert ist“ – so könne man „an den Problemen arbeiten“.

Gleich zu Beginn des ersten Satzes liefen die Konstanzer einem Rückstand hinterher. Die sonst so starke Annahme wackelte immer wieder durch die gezielten Float-Aufschläge der Stuttgarter. Beim Stand von 20:24 aus Sicht des USC Konstanz kam Kapitän Marvin Scheller an den Aufschlag und sorgte, unterstützt vom sauberen Block, für den 24:24-Ausgleich. Die Stuttgarter spielten jedoch ihren Stiefel souverän runter und konnten dann ihren siebten Satzball nutzen. Das führte zu einem kleinen Bruch im Konstanzer Spiel. Die großgewachsenen Stuttgarter machten es vor allem den Außenangreifern des USC Konstanz schwer durch den Block zu kommen. Folgerichtig ging auch der zweite Satz mit 17:25 verloren. Normalerweise rauft sich die Mannschaft des USC nach einem 0:2-Satzrückstand noch mal zusammen – doch dieses Mal ging nichts mehr. Mehr als deutlich wurde Konstanz beim 7:25 deklassiert. Die Stuttgarter haben jedoch auch alles richtig gemacht und den USC Konstanz nie zurück ins Spiel kommen lassen. „Das darf uns so trotzdem nicht passieren“, schimpfte Jakupi, „das Spiel müssen wir jetzt möglichst schnell aus unseren Köpfen bekommen“. (pr)

USC Konstanz: L. Weber, Sigmund, Rodler, Weisigk, Hammer, Berger, Petry, Heckel, Scheller, Mundt, Kaltenmark, Röhl.

TuS Kriftel

TV Radolfzell

3:0

Die ersatzgeschwächten Untersee Volleys des TV Radolfzell haben ihr Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TuS Kriftel deutlich mit 0:3 (19:25, 28:30, 22:25) verloren. So sah das Trainerteam Antonio Bonelli und Stephan Jehle die eigene Mannschaft schnell einem Rückstand im ersten Satz hinterherlaufen. Trotz einer kurzfristigen Aufholjagd der Gäste ging der erste Satz mit 25:19 an die Heimmannschaft. Der zweite Satz verlief besser für die Untersee Volleys, zum Ende schlichen sich jedoch vermehrt Fehler, vor allem im Aufschlag, ein. So hieß es am Ende 30:28.

Mit Beginn des dritten Satzes machte es den Eindruck, als hätte die Mannschaft die verloren gegangene Leichtigkeit wiedergefunden. Eine Aufschlagserie von Mittelblocker Andreas Schoch brachte die 7:1-Führung für die Radolfzeller. Der Vorsprung war jedoch schnell dahin. Schlussendlich ging auch der dritte Satz mit 25:22 an Kriftel. „Heute wäre deutlich mehr drin gewesen für uns. Die meiste Zeit über haben wir gegen uns selber gespielt. Es hat sich klar gezeigt, dass uns die Wechselmöglichkeiten auf allen Positionen gefehlt haben“, sagte der Radolfzeller Kapitän Andreas Bender.

Untersee Volleys: Bender, Vogelsang, Schoch, Stier, Hilgers, Barth, Thumm, Weinert.