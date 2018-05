Fußball TSV Konstanz gewinnt Derby gegen SV Allensbach

3:2-Sieg im Kellerduell der Bezirksliga. SC Gottmadingen-Bietingen gewinnt zuhause mit 6:0 gegen Öhningen-Gaienhofen. Drei Teams sind abgestiegen, sechs müssen zittern

Fußball, Bezirksliga

Türkischer SV Konstanz

SV Allensbach

3:2 (0:0)

In einem mäßigen Bezirksligaspiel hatte der TSV Konstanz gegen den SV Allensbach schon in der 7. Minute eine Chance durch Domenic Konaj, aber der Ball landete in den Armen des Gäste-Torhüters. Danach verflachte das Spiel, und keine der Mannschaften erzwang Torchancen. So ging es dann auch ohne Treffer in die Pause. Nach der Halbzeit legten die Gastgeber richtig los. In der 46. Minute passte Caliskan nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite auf Maer, und dieser traf mit einem sehenswerten Flugkopfball zum 1:0. Zwei Minute später hatte Patric Konaj eine gute Chance, doch er fand sein Ziel nicht. In der 60. Minute erhöhte Domenic Konaj mit einem Alleingang auf 2:0. Danach kamen die Gäste in der 75. Minute durch Ymele zum 2:1. Fünf Minuten später glich Allensbach durch Enz sogar aus. Die Gastgeber erhöhten den Druck und kamen durch Yusuf Koyuncuoglu in der 82. Minute zum 3:2-Siegtreffer.

Tore: 1:0 (46.) Maer, 2:0 (60.) D. Konaj, 2:1 (75.) Ymele, 2:2 (80.) Enz, 3:2 (82.) Koyuncuoglu. – SR: De Vito (Stetten a.k.M.) – Z: 50.

SV Mühlhausen

SG Reichenau/Waldsiedlung

1:1 (1:1)

In einer guten Bezirksligapartie trennten sich der SV Mühlhausen und die SG Reichenau/Waldsiedlung mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Die Gäste kamen in der 4. Minute gleich gefährlich vors Tor. Mühlhausen spielte mit hohem Tempo und brach immer wieder durch. Eine Maßflanke von Gutacker fand Klausmann am kurzen Pfosten, doch dessen Kopfball ging knapp vorbei. Das 0:1 fiel nach einem Fehler im Spielaufbau. Blum wurde bedient und ließ sich die Chance nicht entgehen. In der 32. Minute schaltete der SVM schnell um und kam durch Michalski zum Ausgleich nach Vorarbeit von Marks. In Halbzeit zwei übernahm der Gastgeber das Kommando. Nach 25 Sekunden kam Gutacker zum Abschluss. Mühlhausen war nun spielbestimmt und wollte den Siegtreffer. Die Reichenauer kamen nur noch sporadisch vor das Tor. In der 61. Minute setzte sich Kuneman stark durch und traf den Pfosten. Nur zwei Minuten später scheiterte Neziri im Eins-gegen-eins an SG-Torhüter Wolkow. Drei Minuten später tauchte Neziri wieder vor dem Tor auf und entschied sich für einen Querpass, der keinen Abnehmer fand. Gutacker scheiterte mit einem Freistoß aus aussichtsreicher Position. Die letzte Chance des Spiels hatte die SG, doch ein Kopfball strich knapp vorbei.

Tore: 0:1 (22.) D. Blum, 1:1 (33.) Michalski. – SR: Salwik (Überlingen). – Z: 180.

SC Gottmadingen-Biet.

FC Öhningen-Gaienhofen

6:0 (3:0)

Die SC-Trainer Hoffmeister und Nitsch hatten ihre Elf gut eingestellt. Kleine Änderungen stärkten die Abwehr. Robert Kovacs nahm Öhningen-Gaienhofens Torjäger Wäschle aus dem Spiel, und vorne wurde konsequent abgeschlossen. Einsatz und schnelle Ballpassagen prägten die Startphase. Ein flaches Freistoß-Zuspiel setzte Jan Faude von der Strafraumgrenze aus in den Torwinkel. Bei einer guten Hereingabe war SC-Torhüter Abaz zur Stelle (18.). Im Gegenzug spielte Schmittschneider von der Grundlinie auf Marko Roth, und die Heimelf führte 2:0. Einen platzierten Freistoß von Sven Faude parierte Gästehüter Weiermann stark (27.). Beim einzigen Torschuss von Wäschle (33.) war Alain Abaz Endstation. Nach einer weiten Vorlage von Felix Heuel lupfte Roth die Kugel über den FC-Torhüter und schob zur Vorentscheidung ein (3:0/41.). In der 49. Minute verlängerte er den Ball ins Toreck, der Treffer wurde mit viel Einsatz verhindert. Die Partie verflachte etwas. Nachdem die Gäste ein Rückpass-Geschenk nicht nutzten (70.), nahm der SC das Heft wieder in die Hand. Marcel Margraf traf nach Zuspiel von Hock zum 4:0. Der ebenfalls eingewechselte Marco Gruber erhöhte nach Vorarbeit von Magro auf 5:0 (82.). Die Gäste hatten aus kurzer Distanz zweimal abgewehrt, doch Sven Faude setzte den Abpraller aus 14 Metern ins Toreck. Mit dieser starken Vorstellung sollte der Klassenerhalt eingetütet sein. (re)

Tore: 1:0 (16.) J. Faude, 2:0 (19.) Roth, 3:0 (41.) Roth , 4:0 (77.) Margraf, 5:0 (82.) Gruber, 6:0 (87.) S. Faude. – SR: Stürzl (Tiengen). – Z: 120.

SV Deggenhausertal

Hattinger SV

0:1 (0:0)

Von Beginn an merkte man dem SV Deggenhausertal an, dass im Abstiegskampf gegen den Aufstiegsaspiranten Hattinger SV etwas Zählbares herausspringen sollte. Nach wenigen Minuten köpfte Linsenboll knapp über das Tor, kurz darauf verpasste Rilli nur knapp. Der HSV brauchte einige Minuten, um zum ersten Mal in die Offensive zu kommen. Mehr als ein Schuss von Suker über das Tor war jedoch nicht zu verzeichnen. Etwas Glück hatte der SVD, als er nach einem Kontakt nicht mit Elfmeter bestraft wurde. Doch in Halbzeit eins waren die Gastgeber über weite Strecken die bessere Mannschaft. Die beste Chance vereitelte Fürderer mit einem tollen Reflex nach einem Schuss von Linsenboll aus drei Metern. Direkt nach dem Seitenwechsel parierte erneut Fürderer überragend: zunächst einen Kopfball von Rilli aus kürzester Distanz, den Nachschuss von Herbert klärte er über die Querlatte. Wieder wurde der SVD für das Auslassen der Möglichkeiten bestraft. Eine harmlose Hereingabe rutschte Keeper Bentele durch die Hände, Bagci sagte Danke und traf zum schmeichelhaften 0:1 (51.). Deggenhausertal brauchte einige Minuten, um sich wieder zu sammeln. Einen Konter des HSV klärte Bentele stark. Auf der Gegenseite wollte es nicht gelingen, ein Tor zu schießen. Eine überzogene Rote Karte für Bagci sorgte für eine spannende Schlussphase, die der Gast mit Glück ohne Gegentor überstand.

Tore: 0:1 (51.) Bagci. – SR: Jeising (Gailingen). – Z: 80. – Bes. Vork.: Rot (83.) für Bagci (Hattinger SV).

SV Denkingen

SG Illmensee/Heil.

5:1 (3:0)

Mit dem ersten Angriff hätte Denkingen in Führung gehen können. Allgaier scheiterte aber freistehend vor dem Gäste-Torhüter. Die Gastgeber waren weiter die spielbestimmende Mannschaft, ohne jedoch vor dem Tor ernsthaft für Gefahr zu sorgen. In der 17. Minute fiel dann aber doch der Führungstreffer durch Tino Wagner. Zwei Minuten später erhöhte Michael Geiger mit einem schönen Heber aus 30 Metern auf 2:0. Mit der Führung im Rücken ließ es Denkingen etwas ruhiger angehen und die SG Illmensee/Heiligenberg konnte das Spiel offener gestalten. Nach einer halben Stunde unterbrach der Unparteiische die Partie aufgrund eines Gewitters für 20 Minuten. Kurz vor der Pause erhöhte Tino Wagner mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter auf 3:0 für den SV Denkingen. Nach Wiederanpfiff passierte nicht viel auf dem grünen Rasen. Das Spielgeschehen spielte sich hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab. In der 64. Minute scheiterte Tino Wagner am gut reagierenden Gästekeeper Stöferle. Im Gegenzug verkürzte Andre Mutter. Zwei Minuten später stellte Jonathan Scheike den Drei-Tore-Abstand wieder her. Mit einem platzierten Schuss eine Viertelstunde vor Spielende sorgte Manuel Oberdorfer für den 5:1-Endstand.

Tore: 1:0 (17.) Wagner, 2:0 (19.) Geiger, 3:0 (40.) Wagner, 3:1 (65.) Mutter, 4:1 (67.) Scheike, 5:1 (75.) Oberdorfer. – SR: Schneider (Konstanz). – Z: 220.

FC Uhldingen

SV Orsingen-Nenzingen

2:1 (2:1)

Der FC Uhldingen übernahm gleich das Kommando und gab mit zwei gefährlichen Torschüssen in den ersten fünf Minuten die Marschrichtung vor. In der 9. Minute erkämpfte sich Kevin Scheitler den Ball und leitete eine schöne Kombination ein, die Mitko Dimitrov zum 1:0 abschließen konnte. Nach diesem Treffer kamen die Gäste zusehends besser in die Partie und hatten auch Chancen. In der 24. Minute erzielte Marco Knobelspies nach einer Flanke per Kopf den zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienten Ausgleich. Danach waren wieder die Uhldinger präsenter und Torjäger Matur zeigte in der 32. Minute seine ganze Klasse, als er nach einem Pass den Gästetorhüter umkurvte und zum 2:1 einschob. Bis zur Pause hatte die Uhldinger wieder mehr Spielanteile, doch blieb es bei der knappen Führung. Die ersten Minuten im zweiten Abschnitt verliefen ausgeglichen, ehe die Platzherren ein optisches Übergewicht und auch noch eine Vielzahl von guten Einschussmöglichkeiten durch Matur, Mitko Dimitrov und Kevin Scheitler hatten, die aber allesamt ungenutzt blieben. In der 87. Minute dann noch ein Schreckmoment für die Uhldinger, als Förster abzog, FCU-Torhüter Peter Lattner aber mit einer großartigen Rettungstat den letztlich verdienten Sieg für die Heimelf festhalten konnte.

Tore: 1:0 (9.) Mitko Dimitrov, 1:1 (24.) Marco Kobelspies, 2:1 (32.) Mustafa Matur. – SR: Salwik (Salem) – Z: 180. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (68.) für Orsingen-Nenzingen.