Turnen TG Hegau-Bodensee turnt souverän

Die Riege der TG Hegau-Bodensee besiegt in Markdorf den TV Iffezheim mit 60:14. Die Gastgeber bleiben deshalb in der Oberliga weiterhin ungeschlagen.

Turnen, Oberliga

TG Hegau-Bodensee

TV Iffezheim

60:14

Am Wochenende haben die Turner der TG Hegau-Bodensee auch den dritten Wettkampf der Saison gewonnen. Beim zweiten Heimwettkampf hat die TG im Bildungszentrum Markdorf komplett besetzt vor zahlreichem Publikum eine gute Leistung abgeliefert.

Am ersten Gerät, dem Boden, setzten sich die Gastgeber trotz kleiner Schwächen mit 7:3-Scorepunkten durch. Nach den sauber geturnten Übungen haderten sie mit Fehlern bei den Schraubensaltos. An einen Doppelsalto wagte sich lediglich ein Turner der Gastmannschaft heran. Nach den neuen Wertungsvorschriften, dem sogenannten „Code de Pointage“, gibt es einen Abzug von 0,3 Punkten, wenn kein Doppelsalto geturnt wird. Diesen Vorteil konnte Iffezheim aber nicht ausnutzen, da der Turner stürzte und somit Punkte abgezogen wurden. Die TG ging also mit einer knappen Führung ans Seitpferd.

Die Gäste zeigten gleich mit dem ersten Turner, dass an diesem Gerät mit ihnen zu rechnen ist. Sie erhielten mit 11,95 Punkten fünf Scorepunkte. In den nächsten beiden Begegnungen zeigten die Hegau-Bodensee-Riege ihr Potenzial und konterte mit sieben Scorepunkten. Das letzte der vier Duelle entschied den Gerätesieger. Aufgrund eines Sturzes erhielt Iffezheim drei Scorepunkte und gewann knapp mit 8:7.

Die vergangenen Wettkämpfe hatten gezeigt, dass das „Wackelgerät“ Seitpferd nicht mehr so dominiert wird wie in den vergangenen Jahren. Die Abgänge zweier Turner ans Bundesligateam des StTV Singen schmerzen sehr. Trainer Norbert Garni ist aber zuversichtlich, dass die Sicherheit an diesem Gerät zurückkommen wird. „An der Schwierigkeit der Übungen wird geschraubt, und die Coolness kommt durch tägliches Training und von Wettkampf zu Wettkampf zurück“, sagt Garni.

Die Kunst beim Turnen ist es einerseits, einen hohen Ausgang durch schwere Kürteile zu haben und anderseits, diese Teile exakt und ohne Abzug zu präsentieren. Also muss jede Übung hochkonzentriert angegangen werden. Das gelang den TG-Turnern ab den Ringen. Nach dem 14:11 wollten sie die nächsten Geräte gewinnen, hielten eindrucksvoll die Gäste an den Ringen in Schach. Durch sauber geturnte Übungen und hochwertige Abgänge gewannen sie alle Duelle beim 15:0. Selbst die Kreuzhänge, die Iffezheim in jeder Übung zeigte, änderten daran nichts.

Mit einem soliden 29:11-Vorsprung nach drei Geräten im Rücken wurde nach der Pause an die starke Leistung an den Ringen angeknüpft. Ohne Fehler gewann die TG den Sprung überlegen mit 8:0. Tobias Mayer erzielte mit einem gestreckten Tsukahara die höchste Tageswertung (12,55). Am Barren wollten sich die Gastgeber, nach den Wacklern zuletzt beim Auswärtswettkampf, wieder stärker präsentieren. Dies gelang eindrucksvoll mit 12:0. Mit Wertungen von 11,5 Punkten und mehr demonstrierte das Team auch da seine Stärke und ließ den Gästen keine Chance.

Am abschließenden Reck sollte bei einem Zwischenstand von 49:11 nichts mehr anbrennen. Außerdem wurde das Gerät bisher in allen Wettkämpfen gewonnen. Besonders beeindruckend sind die Abgänge mit zwei Doppelsaltos und einem Tsukahara (Doppelsalto mit ganzer Schraube). Dieses Element zeigte Johannes Eicher. Die Schwierigkeit dabei ist die Koordination von zwei Querachsen- plus einer Längsachsendrehung. Eicher aber stürzte beim Abgang und die Gäste verbuchten ihre ersten drei Scorepunkte in der zweiten Halbzeit. Alle anderen Duelle gingen souverän mit elf Punkten an die TG. So gewann das Hegau-Bodensee-Team auch dieses Gerät mit 11:3 und sicherte sich einen deutlichen Sieg. Topscorer mit 13 Punkten war Nils Holtschmidt. Die TG erturnte 272,95 Punkte und gewann alle Geräte bis auf das Seitpferd.

Letztendlich spiegelt das Ergebnis einen starken Wettkampf der Turner aus Singen, Markdorf und Ludwigshafen wider. Lediglich am Boden und Seitpferd gilt es die Übungen zu festigen und sicherer zu werden. Dann verspricht das Spitzenduell in zwei Wochen gegen die SG Kirchheim spannend zu werden. Zuvor aber steht am Sonntag ein Duell beim TV Neckarau an.

