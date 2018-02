Turnen TG Hegau-Bodensee mit starkem Auftakt

Oberliga-Turner der TG Hegau-Bodensee feiern zum Saisonstart einen deutlichen 62:20-Heimerfolg gegen Wilferdingen/Nöttingen

Turnen, Oberliga

TG Hegau-Bodensee

WKG Wilferdingen/Nött.

62:20

Zum Auftakt in der badischen Oberliga hatte die TG Hegau-Bodensee in der Waldeckhalle in Singen die Mannschaft der WKG Wilferdingen/Nöttingen zu Gast. Aufgrund der guten Wettkampfvorbereitung ohne verletzungsbedingte Ausfälle freuten sich Trainer und Turner auf das erste Kräftemessen vor heimischem Publikum.

Bereits am ersten Gerät, dem Boden, erwischte die TG Hegau-Bodensee einen blitzsauberen Start. Alle vier Mann-gegen-Mann-Duelle konnten mit jeweils drei Score-Punkten klar für sich entschieden werden. Mit einer soliden 12:0-Führung ging es dann zum technisch schwierigen Gerät, dem Pauschenpferd. Auf Grund eines Abgangs bei der ersten Paarung konnten die Gäste ihre ersten vier Punkte verbuchen. Jedoch konterte das Hegau-Bodensee-Team mit drei blitzsauberen Übungen und entschied das Gerät mit 11:4 für sich. An den Ringen zeigten beide Teams sauber ausgeführte Übungen, wobei die TG-Turner auf Grund von höheren Schwierigkeiten auch dieses Gerät mit 9:4 gewinnen konnten.

Mit einem 32:8-Vorsprung nach drei Geräten ging es in die Halbzeit. Nach der Pause konnte an die starke Leistung angeknüpft werden. Ohne Fehler gewann die TG Hegau-Bodensee den Sprung überlegen mit 11:1 Score-Punkten. Noel Weber erzielte mit einem gestreckten Tsukahara die höchste Tageswertung mit 12,3 Punkten. Am Barren begannen die Hegau-Turner souverän und erarbeiteten sich nach den ersten beiden Duellen einen soliden Vorsprung. Auf Grund eines kleinen Patzers bei der letzten Paarung war der Geräte-Gewinn in Gefahr. Mit 7:6 Score-Punkten konnte der Angriff der Turner aus Wilferdingen/Nöttingen aber abgewehrt werden.

Am abschließenden Gerät, dem Reck, legte die Heimmannschaft vor. Der bis dahin sehr gut turnende Elias Becker zeigte Unsicherheiten und musste starke Wertungsabzüge einstecken. Die Wilferdinger setzten ihren besten Reckturner dagegen, welcher fünf Score-Punkte für die Gäste holte. Dies sollten die einzigen Punkte an diesem Gerät bleiben. Alle restlichen Paarungen schlossen die Hegau-Bodensee-Turner mit hohen Wertungen knapp unter 12,0 Punkten ab. Der kleine Rückschlag wurde souverän gekontert durch blitzsaubere und technisch schöne Übungen, was zwölf Score-Punkte am Reck brachte und damit einen 62:20-Sieg für die TG Hegau-Bodensee.

Mit einer homogenen Mannschaftsleistung konnte das Team alle Geräte für sich entscheiden und setzte mit diesem deutlichen Sieg ein Ausrufezeichen. Die weiteren Begegnungen der Oberliga versprechen spannend zu werden. Bereits am kommenden Samstag werden die TG-Turner beim Aufsteiger Schallstadt-Neuenburg antreten, der seine erste Begegnung gegen den letztjährigen Tabellendritten TV Neckarau gewinnen konnte. (ng)