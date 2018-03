Turnen TG Hegau-Bodensee beim Ligafinale am Start

Die Hegau-Bodensee-Turner sind am Samstag beim Saisonhöhepunkt im Einsatz. In Kehl geht es um den Titel in der badischen Oberliga

Kunstturnen, Ligafinale Oberliga: Am Samstag ab 18 Uhr sind die Kunstturner der TG Hegau-Bodensee beim Ligafinale in Kehl am Start. Nach Abschluss der Vorrunde am vergangenen Wochenende werden dort die Meister in der badischen Bezirks-, Landes-, Verbands- und Oberliga gekürt.Die jungen Hegau-Bodensee-Turner konnten in ihrer dritten Oberliga-Saison in der Vorrunde gegen die WKG Schallstadt/Neuburg, den TV Iffezheim, den TV Neckarau und die WKG Wilferdingen/Nöttingen souveräne Siege einfahren. Lediglich gegen den Vorjahresmeister, der SG Kirchheim, musste man in heimischer Halle am vergangenen Wochenende eine knappe Niederlage einstecken und rangiert auf dem zweiten Tabellenplatz. Gegen das starke Kirchheimer Team, das im vergangenen Jahr den Aufstieg in die dritte Bundesliga verpasste, konnte man noch nie punkten. Erfreulich stimmt, dass der Leistungsabstand zum Spitzenreiter verringert werden konnte. Dies ist Motivation genug für das Team vom Bodensee, welches sich durch zusätzliche Trainingseinheiten akribisch auf das Ligafinale vorbereitet hat, um erstmalig die SG Kirchheim zu schlagen.Das Finale ist der Saisonhöhepunkt der badischen Kunstturn-Liga. Alle sechs Mannschaften turnen gleichzeitig in derselben Halle, wobei nicht nach dem aus der Vorrunde bekannte Score-System geturnt wird. Es werden die Wertungen von jeweils vier Turnern an allen sechs Geräten aufsummiert. Aufgrund dieser Situation verspricht der Wettkampf wieder Spannung pur bis zur letzten geturnten Übung. Turner und Zuschauer können sich auf einen spannungs- und stimmungsgeladenen Wettkampf freuen.Die Entscheidung um den Titel der höchsten Badischen Turnliga beginnt um 17 Uhr mit dem Einturnen der Mannschaften. (mw)