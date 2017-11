Crosslauf Streckenrekord zum Auftakt der Crosslaufserie

298 Teilnehmer gehen im Wollmatinger Schwaketenwald beim ersten Crosslauf an den Start. Die Siege holten sich Florian Röser vom TV Konstanz und Christin Wintersig vom SV Reichenau

Crosslauf: Bei der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie, die sich zum 40. Mal jährt, hat Florian Röser vom TV Konstanz gleich zu Beginn ein Zeichen in Richtung Gesamtsieg gesetzt. Bei bestem Laufwetter startete die Jubiläumsausgabe im Wollmatinger Schwaketenwald. Mit 298 Athleten, die das Rennen in verschiedenen Kategorien und Streckenlängen auf rutschigem Untergrund beendeten, konnte man schon zu Beginn einen Zuwachs verbuchen. Die beiden Favoriten Florian Röser (TV Konstanz) und Jens Ziganke (SV Reichenau) setzten sich schnell vom Starterfeld ab und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem 7800 Meter langen Rundkurs. Florian Röser löste sich dann mit einem fulminanten Antritt und unterbot den 2014 von Dennis Messmer (SV Hilzingen, 25:48 Min.) aufgestellten Streckenrekord um fast zehn Sekunden. Mit 25,39 Minuten siegte er vor Jens Ziganke (25,57 Min.) und Paul Snehotta, TV Konstanz, mit 28,05 Minuten.

Die Frauenwertung war erneut eine klare Angelegenheit für die erst 19-jährige Christin Wintersig vom SV Reichenau. Mit 31,09 Minuten lag sie deutlich vor Evi Polito (LG Hohenfels, 32,26 Minuten), auf den dritten Rang kam eine ehemalige Konstanzerin, die wieder erstarkte Julia Brugger von der LG Region Landshut in 32,28 Minuten.

Der letztjährige Sieger auf der Kurzstrecke, Luca Völkle vom TV Konstanz, setzte ebenfalls beim Auftakt ein Ausrufezeichen. Souverän siegte er auf der 2600-Meter-Distanz in 8,29 Minuten.

Einen starken Zuwachs konnte man bei den Schülern und Jugendlichen sowie auf der Mitteldistanz verzeichnen. Ein Indiz, dass in diesem Bereich von den Vereinen kräftig Nachwuchsarbeit geleistet wird. So kann man wohl davon ausgehen, dass man den einen oder anderen Nachwuchsläufer in einigen Jahren in den Ergebnislisten auf vorderen Rängen wiederfinden wird. (fk)

Ergebnisse

Schülerinnen und Schüler

w. Kinder U10: 1. Holzki, Anna-Felina, PTSV Konstanz, 04:35,0, 2. Reichle, Felicitas, TuS Meersburg, 04:49,9, 3. Huneke, Marietta, PTSV Konstanz, 04:54,3

w. Kinder U12: 1. Gottschlick, Linn, PTSV Konstanz, 03:45,1, 2. Nelsen, Lina, TV Konstanz, 03:51,5, 3. Deifel, Jule, PTSV Konstanz, 03:59,7

w. Jugend U14: 1. Kallabis, Jolanda, TG Stockach, 07:07,7, 2. Gottschlich, Mia, TV Konstanz, 08:21,4, 3. Demirdere, Merve, TV Rielasingen, 08:22,2

w. Jugend U16: 1. Schlien, Julia, TV Konstanz, 08:02,0, 2. Leube, Annika, TV Konstanz, 08:25,1, 3. Gandor, Patricia, TV Konstanz, 08:53,5

m. Kinder U10: 1. Hermes, Henrik, PTSV Konstanz, 03:45,7, 2. Hörtner, Tim, TuS Meersburg, 03:50,6, 3. Kresalek, Jakob, PTSV Konstanz, 04:04,8

m. Kinder U12: 1. Buhl, Patrick, LG Radolfzell, 03:32,1, 2. Aboutaib, Marwan, TV Rielasingen, 03:37,7, 3. Pilger, Felix, StTV Singen, 03:45,8

m. Jugend U14: 1. Zopf, Maximilian, TV Rielasingen, 07:12,6, 2. Klügling, Jonathan, TV Rielasingen, 07:59,3, 3. Padberg, Oskar, TV Konstanz, 08:42,1

m. Jugend U16: 1. Wieland, David, TV Konstanz, 06:45,1, 2. Lingner, Cedrik, TV Konstanz, 07:01,2, 3. Keller, Silas, TG Stockach, 07:24,9

Jugend und Kurzstrecke

w. Jugend U18: 1. Fittkau, Luana, StTV Singen, 12:53,9, 2. Friedrichs, Maya, PTSV Konstanz, 13:26,9

w. Jugend U20: 1. Wieland, Mona, TV Konstanz, 11:39,2, 2. Lepp, Malika, PTSV Konstanz, 13:36,1, 3. Borowicz, Vanessa, PTSV Konstanz, 16:06,4

Frauen Kurzstr.: 1. Engelmann, Marie, TV Konstanz, 12:50,0, 2. Tauber, Maria, PTSV Konstanz, 13:24,8, 3. Dippong, Melanie, TV Konstanz, 15:10,3

m. Jugend U18: 1. Breig, Vital, SV Reichenau, 10:26,0, 2. Gasser, Fabio, SV Reichenau, 10:48,2, 3. Fülle, Robert, LG Radolfzell, 10:54,4

m. Jugend U20: 1. Kolberg, Lars, Endorphinos Überlingen, 09:25,3, 2. Schatz, Erik, LC Überlingen, 10:41,1

Männer Kurzstr.: 1. Völkle, Luca, TV Konstanz, 08:29,8, 2. Kneis, Pascal, TV Konstanz, 10:01,5, 3. Soriano, Manuel, SV Reichenau, 10:49,2

Hauptlauf

Frauen: 1. Wintersig, Christin, SV Reichenau, 31:09,6, 2. Brugger, Julia, LG Region Landshut, 32:28,0, 3. Kapitel, Leonie, TSV Reute Runners 35:22,7

W30: 1. Boos, Annika, ASC Konstanz, 38:15,0, 2. Koch, Gina, 39:10,8, 3. Rößiger, Janine, 47:28,3

W35: 1. Schmid, Sandra, Sport Weiß Team, 34:46,7, 2. Jackson, Gina, ASC Konstanz, 34:58,5, 3. Meyer, Melanie, 36:21,8

W40: 1. Polito, Evi, LG Hohenfels, 32:26,0, 2. Gallasch, Katja, LG Salemertal, 35:24,3, 3. Rometsch, Manuela, SV Reichenau, 39:41,6

W45: 1. Carl, Nica, TriTeam Langenargen, 32:44,4, 2. Kaiser, Miriam, 41:20,6, 3. Hess, Emi, Myoreflextherapie Hess Radolfzell 41:33,1

W50: 1. Jährling, Susanne, Funactiv Seeend, 37:03,6, 2. Eiermann, Tine, SV Reichenau, 40:17,9, 3. Wellm, Michaela, SV Reichenau, 44:50,8

W55: 1. Best, Martina, TuS Meersburg, 43:33,3, 2. Braun, Gertrud, 43:44,8

W60: 1. Hertrich, Marianne, gemeinsamfit Sigmaringen, 44:54,2

Männer: 1. Röser, Florian, TV Konstanz, 25:39,6, 2. Snehotta, Paul, TV Konstanz, 28:05,8, 3. Weich, Christian, ASC Konstanz, 29:43,5

M30: 1. Ziganke, Jens, SV Reichenau, 25:57,7, 2. Vogelmann, Peter, ASC Konstanz, 29:30,9, 3. Muhl, Sandro, Muhl Elektroberatung 30:17,0

M35: 1. Basel, Jörn, trigether, 29:26,4, 2. Kugler, Kai, FH-Runningzone Pfullendorf, 29:51,3, 3. Maurer, Sergej, 30:35,4

M40: 1. Kramm, Maximilian, 31:28,9, 2. Müller, Valentin, FLG Engen, 32:09,1, 3. Laufer, Holger, TuS Steißlingen, 32:47,8

M45: 1. Scholz, Dieter, 30:29,2, 2. Wolf, Dirk, Fun activ Seeend, 30:58,7, 3. Wehrle, Peter, SV Reichenau 31:23,7

M50: 1. Wintersig, Markus, SV Reichenau, 31:44,5, 2. Volk, Franz, LT Radolfzell, 32:21,8, 3. Kolberg, Nils, Endorphinos Überlingen, 32:58,1

M55: 1. Grohmann, Raphael, ASC Konstanz, 35:09,5, 2. Voigt, Christian, 43:23,0, 3. Götz, Thomas, Kneippverein Überlingen, 43:43,3

M60: 1. Spiegelhalder, Rainer, TV Konstanz, 34:37,2, 2. Hoerth, Michael, ASC Konstanz, 35:00,2, 3. Honold, Erich, Schwandorfer Schnellläufer, 35:39,3

M65: 1. Muffler, Klaus, LG Orsingen, 38:07,7, 2. Paschke, Arnold, LG Winterlingen, 39:15,0, 3. Löw, Hansjörg, LG Welfen, 41:05,0

M70: 1. Grinda, Peter, TV Konstanz, 42:59,7

Hauptlauf (Gesamt)

Weiblich: 1. Wintersig, Christin, SV Reichenau, 31:09,6, 2. Polito, Evi, LG Hohenfels, 32:26,0, 3. Brugger, Julia, LG Region Landshut, 32:28,0

Männlich: 1. Röser, Florian, TV Konstanz, 25:39,6, 2. Ziganke, Jens, SV Reichenau, 25:57,7, 3. Snehotta, Paul, TV Konstanz, 28:05,8.

Alle Ergebnisse im Internet: