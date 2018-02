Ringen Strahlende Radolfzeller Ringer

Der Nachwuchs des VfK Eiche Radolfzell war mit elf Ringern und den Trainern Dawid Solich und Simon Rebholz beim internationalen Schülerturnier im österreichischen Wolfurt am Start. Mit fünfmal Gold, viermal Silber und zwei fünften Rängen belegten die Radolfzeller mit 46 Punkten in der Gesamtwertung Platz zwei hinter dem KSK Klaus mit 47 Punkten

Im Limit bis 27kg standen sich Lara-Fabienne Rebholz und Daniel Serenko gegenüber, die sich in ihren Pools klar durchsetzen konnten. Rebholz gewann auf Schulter. In der Klasse bis 55kg gewann Rafael Kinsfater mit 8:4 gegen Gianni D'Ernesto, die beide ihre Pools dominiert hatten. Leon Braun gewann alle Kämpfe vorzeitig und wurde souverän Meister, ebenso wie Jannis Rebholz und Zander Hromovskih als Jüngster in seiner Gruppe. Sein Bruder Maik belegte den zweiten Platz. David Gert gewann alle seine Poolkämpfe auf Schulter und musste sich im Finale knapp mit 9:11 geschlagen geben. Wlad Provotar und Nikita Goroschko belegten gute fünfte Plätze.