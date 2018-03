Handball Stolzer Steißlinger Trainer Jonathan Stich

Mit Schwung sichert sich der TuS Steißlingen beim 39:36 zwei Punkte in Viernheim, liefert eine reife Leistung im Rennen um Klassenerhalt in der Handball-Oberliga ab.

Handball, Oberliga

TSV Amic. Viernheim

TuS Steißlingen

36:39 (15:20)

Im vierten Spiel hintereinander hat der TuS Steißlingen die Oberhand behalten und gegen den TSV Viernheim in einem hart umkämpften Duell die nächsten zwei Zähler eingefahren.

Der TuS startete gut, ging nach Toren von Timo Ströhle, Fabian Maier und Maurice Wildöer nach sieben Minuten mit 3:0 in Führung. Mit einer sehr guten Abwehrleistung gelang es ihm zudem, viele einfache Tore in der ersten und zweiten Welle zu erzielen, den Viernheimern dicke Steine in den Weg zu legen. So wussten die Gastgeber im Positionsangriff phasenweise nicht mehr, was sie noch tun sollen, um die TuS-Mauer zu überwinden. Auch wenn die Steißlinger ihren Gegner in der zwölften Minute wieder herankommen ließen, setzten sie sich kurz darauf durch Tore von Matthias Biedermann und Lennart Sieck zur Halbzeitpause verdient auf fünf Tore ab. In der Halbzeit hatte Trainer Jonathan Stich die entsprechenden Worte zu finden, damit seine Mannschaft weiterhin die Oberhand behielt, dort weiter machte, wo sie aufgehört hatte.

Aber es gelang den Stich-Spielern nicht, an jene Leistung vom Ende der ersten Halbzeit anzuknüpfen. Sie machten den Gegner mit vermeidbaren Fehlern stark und ließen Viernheim wieder nah herankommen. So gelang es dem TSV, in der 38. Minute auf 22:22 auszugleichen und kurz darauf sogar mit einem Tor Vorsprung in Führung zu gehen. Beim Stand von 24:23 für Viernheim drohte das Spiel zu kippen. Der TuS besann sich dann aber wieder seinen Stärken und wurde deutlich besser in der Abwehr. In dieser Phase konnte er das Spiel glücklicherweise wieder drehen. Mit dem stark aufgelegten Lennart Sieck am Kreis gelang es immer wieder, Siebenmeter herauszuholen und ihn im Angriff mehrfach freizuspielen. So erzielte Steißlingen allein über den Kreis acht Treffer, die waren für den Ausgang der Partie besonders wichtig. Ebenso glänzte Torhüter Dominic Walter, der durchspielen musste, weil Leon Sieck angeschlagen war, mit einige Paraden und genauen Tempopässen. Alles in allem konnten die Blau-Weißen das Spiel mit 39:36 für sich entscheiden. Damit sichern sie sich zwei weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und halten sich derzeit mit 25:23 Punkten auf dem achten Tabellenplatz der Oberliga.

„Beide Mannschaften wollten den Sieg unbedingt. In den engen Phasen hat uns der Schwung und die Sicherheit der vergangenen Wochen geholfen. Das war eine sehr reife Leistung meiner jungen Spieler – ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, lobt Trainer Jonathan Stich. (fw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor), Biedermann (5), Dreher (1), Euchner, Gaus, Klotz, F. Maier (4), S. Maier (1), Rothkirch (1), Lennart Sieck (8), Ströhle (6), Wangler, Wildöer (13/7).