Handball Steißlinger Trotzreaktion

TuS Steißlingen zeigt starke Leistung beim Sieg gegen Pforzheim/Eutingen. Am Sonntag geht's zum Mitaufsteiger Neckarsulm

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

SG Pforzheim/Eut.

31:24 (14:11)

Ohne die verletzten Timo Ströhle und Marvin Storz war der TuS Steißlingen klarer Außenseiter gegen Pforzheim, auch wenn Linksaußen William Gaus wieder mit von der Partie war. Die Gäste gingen gleich zu Beginn durch einen Treffer von Dominic Seganfreddo mit 0:1 in Front, dies sollte aber die einzige Führung für die Pforzheimer bleiben. Kurz darauf glich Steißlingen in Person von Maurice Wildöer aus und William Gaus brachte den TuS erstmals nach acht Minuten mit 2:1 in Führung. So war es die erwartete Abwehrschlacht zu Beginn, da Pforzheim bis dato mit nur knapp 22 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellte. Doch auch der TuS Steißlingen zeigte, dass er die schwache Abwehrleistung vom Wochenende vergessen machen wollte und kämpfte um jeden Zentimeter. Auch Torhüter Leon Sieck zeigte sich stark verbessert und vereitelte viele gute Chancen der Pforzheimer. Im Angriff spielte Steißlingen seine Angriffe geduldig aus und fand immer wieder den besser postierten Mitspieler. So konnten die Hegauer sich erstmals einen kleinen Vorsprung erspielen und mit dem Tor von Rechtsaußen Thomas Lindner ging der TuS mit 7:3 in Front. Spätestens ab da war klar, dass gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner etwas drin war. Der TuS konnte den Vorsprung konstant auf drei bis vier Tore halten und mit dem Ergebnis von 14:11 ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel gingen die Hegauer weiterhin konzentriert zu Werke und vor allem die 6:0-Abwehr mit den beiden Innenblockern Stefan Maier und Bastian Dannenmayer funktionierte weiter hervorragend. Auch im Angriff spielte Steißlingen weiterhin souverän trotz der Manndeckung seine Spielzüge durch und insbesondere der starke Lennart Sieck war nicht in den Griff zu bekommen. So ging der TuS erstmals mit fünf Toren zum 17:12 (38.) in Führung und Gästetrainer Alexander Lipps musste den Lauf der Steißlinger mit einer Timeout bremsen. Dies funktionierte auch, Pforzheim kam auf 20:17 (44.) heran. Doch die Hegauer leisteten sich nicht wie in den Spielen zuvor Schwächephasen, sondern hatten immer die richtige Antwort parat. Durch einen 4:0-Lauf von 23:20 auf 27:20 führte der TuS die Vorentscheidung herbei. Zwar versuchten die Gäste mit einer offensiven Manndeckung das Ruder nochmals rumzureißen, doch Steißlingen spielte die letzten Minuten locker herunter und gewann verdient mit 31:24.

„Das war die erwartete Trotzreaktion meiner Mannschaft! Man hat von der ersten Minute an gespürt, dass die Jungs etwas gutmachen wollten. Heraus kam dann die stärkste Saisonleistung. Die war auch notwendig, um diesen starken Gegner zu besiegen“, war TuS-Trainer Jonathan Stich zufrieden mit der gezeigten Leistung seiner Jungs.

Lange darf sich der TuS Steißlingen auf den Lorbeeren aber nicht ausruhen, steht doch am Sonntag gleich das nächste schwere Spiel an. Dann trifft man um 17 Uhr auswärts auf den Mitaufsteiger NSU Neckarsulm. Die Mannschaft von Trainer Peter Baumann steht derzeit mit 4:16 Punkten auf Platz 15 der Oberliga und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Allerdings darf man sich auf Steißlinger Seite nicht blenden lassen von der Tabellensituation, da Neckarsulm einige Spiele unglücklich verlor. Bestes Beispiel dafür ist die Partie gegen den Tabellenführer aus Willstätt, dem Neckarsulm einen harten Fight lieferte und sich am Ende nur ganz knapp mit 28:29 geschlagen geben musste. (mw)

TuS: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier, Dannenmayer, M. Gaus (1), W. Gaus (4), Lennart Sieck (4), Lindner (3), Dreher, Nägele, Biedermann (5), Rothkirch (3), Wildöer (11/5). - Z: 500.